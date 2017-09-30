TOLGA CİĞERCİ UÇURUMDAN DÖNDÜ
Galatasaray'ı sırtlayan isimlerden olan Tolga Ciğerci'nin kulüp doktorunun kararı doğrultusunda dinlendirilmesi sonrası Almanya'dan gelen klinik raporu sonrası sakatlığın boyutunu gözler önüne serdi.
Eklem kapsülündeki ödem ve ağrı nedeniyle sağlık kurulu tarafından 2-3 hafta dinlendirme kararı sonrası Tolga Ciğerci çarşamba günü Almanya'ya gitmişti. Almanya'da tekrar muayene olan Tolga Ciğerci'nin raporu dün kulübe ulaştı. Alman doktorlar raporda "Doğru ve yerinde bir teşhise imza atmışsınız. İyi ki futbolcunun dinlenmesine karar kılmışsınız" görüşünde bulundu.
3 AY SAHALARDAN UZAK KALABİLİRDİ
Rapora göre Tolga'nın oynamaya devam etmesi halinde 3 ay sahalardan uzak kalma riski bulunduğunu belirten Alman doktorlar, Galatasaray Sağlık Kurulu'nun doğru bir karara imza attıklarını aksi takdirde hastalığın kronikleşme riskinin de bulunduğu belirtildi.
DERBİYE YETİŞECEK
Galatasaray Sağlık Kurulu'nun hedefi ilk 6 haftada 5 gol kaydeden Tolga'nın Fenerbahçe maçına yetiştirilmesini sağlamak. Tolga, derbiye kadar dinlendirilecek ve ilaç tedavisi uygulanacak. Daha sonra özel egzersiz programı uygulanacak.
MİLLİ TAKIMA GÖNDERİLMEYECEK
Ayrıca G.Saray, A Milli Takıma sağlık durumu hakkında ayrıntılı bir yazı göndererek Tolga Ciğerci'nin kadroya alınmaması için affını istedi.
- 30 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 09:25
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"BEŞİKTAŞ'I YENDİĞİMİZE PİŞMAN ETTİLER"
Toplam 196
Yorum
Besiktas Bu maci kaybetmesinin sebebide hakem degil ayriyeten, Ayutum gaza gelme AGLAAAAAAAA
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'ADALET Mİ BU!'
Toplam 3
Yorum
1907 ADAM HAKLIYDI 1 MAÇ CEZA BİLE FAZLA
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İŞTE MHK'NIN KARARI
Toplam 24
Yorum
mehmetaliyıldız İŞTE MHK'NIN KARARI. Ali Palabıyıkın sırf FB maçında hata yaptı diye dinlendirilmesini uygun bulmayız. Bülent yıldırım da dinlendirilmemeli devam etsinler yönetmeye.
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