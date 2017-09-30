Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray'ın Karabükspor'u 3-2 yendiği maça hakem Alper Ulusoy'un çaldığı ve çalmadığı penaltılar damga vurdu. Hırvat teknik adam maçtan sonra hakem Alper Ulusoy'a tepki gösterdi. İşte Tudor'un maç sonu yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar:



"KENDİ SEVİYEMİZDE DEĞİLDİK"

"90 dakikaya bakıldığında kazanmayı hak eden, çok üstün bir Galatasaray vardı. 2. yarıda yaptığımız ufak değişikliklerle daha iyi oynayan bir Galatasaray gördük. 90 dakikaya bakıldığında kazanmayı hak eden, çok üstün bir Galatasaray vardI. Futbol olarak bahsedeceksek, bizim seviyemiz değildi bu oynadığımız futbol."



"KOMEDİ FİLMLERİNDE OLABİLECEK PENALTILAR"

2-1'den sonra çalınan penaltı sanıyorum ki maçı izleyen kimsenin içine sinmemiştir. Maç sırasında izlerken de içimize sinmedi, tekrarına bakarken de sinmedi. Anlamsız bir penaltıyla beraber maç 2-2'ye geldi. Türkiye Ligi'nde çok enteresan, komedi filmlerinde olabilecek penaltılar olabiliyor. Bugün de onu gördük. İnsanların gözündeki krediyi kaybediyorsunuz. İnsanlar, bakalım ne zaman penaltı verecek diye düşünmeye başlıyor. Sadece kendi takımım için bulunduğum bir serzeniş değil bu. Her pazar böyle bir penaltı çıkabiliyor. Hakem komitesi toplanıp, bu nasıl düzeltilebilir, buna bakmalı.