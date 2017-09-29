 Yedeklere fırsat! – Fotomaç – 29 Eylül 2017
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    29 Eylül 2017, Cuma
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    Yedeklere fırsat!

    Yedeklere fırsat!

    Tudor, 6 haftadır kullandığı as takımını dinlendirmeye hazırlanıyor

    Galatasaray Teknik Direktörü İgor Tudor, yedek kalan futbolcularına "Kendinizi hazırlayın" diyerek süre vereceğinin sinyalini verdi. Sezon başından bu yana ligde aynı ilk 11 sahaya çıkan Tudor, yavaş yavaş futbolcularını dinlendirmeye başlayacak. Ligin 34 haftalık uzun bir maraton olduğunu düşünen Tudor, futbolcularını yorgunluktan ve sakatlıktan korumak için teker teker dinlendirme yoluna başvuracak. Hırvat teknik adam, bu sistemle birlikte ileride yaşanacak bir sakatlıkta, sakatlanan futbolcunun yerini kimin doldurabileceğini ölçecek.

    SIRANIZ GELECEK
    Antrenmanda süre bulmakta zorlanan futbolcularıyla bir toplantı yapan İgor Tudor, "Lig uzun bir maraton. Hepinize ihtiyacım var. Bu takıma sizler de en az sahada oynayanlar kadar katkı veriyorsunuz. Kenarda süre beklemek kolay değil. Ancak sizin de sıranız gelecek. Kendinizi her an oynayacakmış gibi hazır tutmanızı istiyorum. Lig sonuna kadar hepinize ihtiyacım var" diye konuştu.

    Ahmet Çalık, Jason Denayer, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Sinan Gümüş ve Yasin Öztekin gibi isimler bazı maçlarda ilk 11'de başlayarak Tudor tarafından denenecek ve as oyuncular dinlendirilecek.

    1. 29 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:15
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