Yedeklere fırsat!
Tudor, 6 haftadır kullandığı as takımını dinlendirmeye hazırlanıyor
SIRANIZ GELECEK
Antrenmanda süre bulmakta zorlanan futbolcularıyla bir toplantı yapan İgor Tudor, "Lig uzun bir maraton. Hepinize ihtiyacım var. Bu takıma sizler de en az sahada oynayanlar kadar katkı veriyorsunuz. Kenarda süre beklemek kolay değil. Ancak sizin de sıranız gelecek. Kendinizi her an oynayacakmış gibi hazır tutmanızı istiyorum. Lig sonuna kadar hepinize ihtiyacım var" diye konuştu.
Ahmet Çalık, Jason Denayer, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Sinan Gümüş ve Yasin Öztekin gibi isimler bazı maçlarda ilk 11'de başlayarak Tudor tarafından denenecek ve as oyuncular dinlendirilecek.
- 29 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:15
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İKİ YILDIZDAN ALİ PALABIYIK AÇIKLAMASI
Toplam 15
Yorum
Miyane Kısmetimiz varmış son gün Janssen transfer oldu, sisteme cuk diye oturdu. Yoksa bu sene de Fernandao ile cırmalayacaktık, umut var, seneye?
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ORMAN'DAN FETÖ'YE KARŞI TAVIR BEKLİYORUZ
Toplam 67
Yorum
trakyalı bak federasyon başkanınız şenol güneşi kuerajmayı yine kayırdı cezalar fenere bjk 15 bin fenere 200 şenol hep sövsün
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Felipe Melo mu Fernando mu?
Toplam 10
Yorum
Nuri Şahin Meloyu çok sevdik, Fernandoyu da seviyoruz. İkisini kıyaslamak gereksiz.
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