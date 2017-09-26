 TUDOR HIRVATLARIN UMUDU OLDU – Fotomaç – 26 Eylül 2017
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    26 Eylül 2017, Salı
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    HIRVATLARIN UMUDU OLDU

    TUDOR HIRVATLARIN UMUDU OLDU

    'ın etmesinin ardından istifası istenen İgor , Hırvatistan'da da aranan isim oldu. Sarı-kırmızılı takım ile ligde muhteşem bir çıkışa imza atan ve büyük övgü toplayan Hırvat çalıştırıcı, Hırvat Milli Takımı'nın yeni hocası olarak görülmeye başlandı. Slobodba Dalmacija gazetesi, Lovren ile takışan, bazı oyuncularla arasında sıkıntı olan Cacic, takımı dünya kupasına götüremezse yerine Tudor getirileceğini yazdı.

    1. 26 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:06
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