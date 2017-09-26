TUDOR HIRVATLARIN UMUDU OLDU

Galatasaray'ın etmesinin ardından istifası istenen İgor Tudor, Hırvatistan'da da aranan isim oldu. Sarı-kırmızılı takım ile ligde muhteşem bir çıkışa imza atan ve büyük övgü toplayan Hırvat çalıştırıcı, Hırvat Milli Takımı'nın yeni hocası olarak görülmeye başlandı. Slobodba Dalmacija gazetesi, Lovren ile takışan, bazı oyuncularla arasında sıkıntı olan Cacic, takımı dünya kupasına götüremezse yerine Tudor getirileceğini yazdı.