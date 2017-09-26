TUDOR HIRVATLARIN UMUDU OLDU
Galatasaray'ın etmesinin ardından istifası istenen İgor Tudor, Hırvatistan'da da aranan isim oldu. Sarı-kırmızılı takım ile ligde muhteşem bir çıkışa imza atan ve büyük övgü toplayan Hırvat çalıştırıcı, Hırvat Milli Takımı'nın yeni hocası olarak görülmeye başlandı. Slobodba Dalmacija gazetesi, Lovren ile takışan, bazı oyuncularla arasında sıkıntı olan Cacic, takımı dünya kupasına götüremezse yerine Tudor getirileceğini yazdı.
- 26 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 02:06
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''SALDIRGAN BİR TAKIM!''
Toplam 13
Yorum
ty sen uykunu alamamışsın daha da ondan :)
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''SALDIRGAN BİR TAKIM!''
Toplam 13
Yorum
şampiyon fb siz anca en çok gol yeme rekorunu kırarsınız bjk:0 liverpool:8 ahahhahah
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ARDA TURAN YİNE KADROYA ALINMADI!
Toplam 1
Yorum
Varsayalım İsmail Bunun bir haber değeri yok.Yerine oynayacak çok iyi oyuncular var.Bu kadroya girmesi düşünülemez.
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