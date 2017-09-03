İşte G.Saray'ın yeni sol beki
Juventus Asamoah'ı bırakmayınca Galatasaray'da gözler diğer alternatiflere geçti. Sarı kırmızılı yönetim Teknik direktör Igor Tudor'un eski öğrencisi Latovlevici'yi gündemine aldı.
Asamoah transferinde Juventus'la bir türlü anlaşamayan Galatasaray'da teknik direktör İgor Tudor,gözünü Karabükspor'daki eski öğrencisi Iasmin Latovlevici'ye çevirdi.
Sezon başında takımının oynadığı TSYD Kupası maçında burnu kırılan ve ligin ilk üç haftasında forma giyemeyen 31 yaşındaki Rumen oyuncuyu iyi bir alternatif olarak düşünen Hırvat hocanın, bu konudaki isteğini yönetime bildirdiği öğrenildi. Carole'ü Sevilla'ya kiraladıktan sonra sol beksiz kalan Cimbom, yurt dışındaki alternatiflere bakarken, Latovlevici'nin ismi de değerlendirmeye alındı.
- 03 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 13:17
-
Guliyev ‘ayın atleti’ne aday
Toplam 4
Yorum
ceren olur,hırvatistan maçında sizinkileri oynatsınlar diyeceğiz ama sizde fazla türk yok ki,olanlar oynuyor zaten...
-
Memnun değilim
Toplam 25
Yorum
uyanın yan pasçılarla olmuyor bak fenerde olmuyor..
-
Kenedy'yi al gel
Toplam 6
Yorum
mb hadi ordan senin gibilerin GS stadına adım bile atmaması lazım.
İşte G.Saray'ın yeni sol beki haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.