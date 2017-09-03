İşte G.Saray'ın yeni sol beki

Asamoah transferinde Juventus'la bir türlü anlaşamayan Galatasaray'da teknik direktör İgor Tudor,gözünü Karabükspor'daki eski öğrencisi Iasmin Latovlevici'ye çevirdi.



Sezon başında takımının oynadığı TSYD Kupası maçında burnu kırılan ve ligin ilk üç haftasında forma giyemeyen 31 yaşındaki Rumen oyuncuyu iyi bir alternatif olarak düşünen Hırvat hocanın, bu konudaki isteğini yönetime bildirdiği öğrenildi. Carole'ü Sevilla'ya kiraladıktan sonra sol beksiz kalan Cimbom, yurt dışındaki alternatiflere bakarken, Latovlevici'nin ismi de değerlendirmeye alındı.