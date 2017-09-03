 İşte G.Saray'ın yeni sol beki – Fotomaç – 03 Eylül 2017
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    03 Eylül 2017, Pazar
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    İşte G.Saray'ın yeni sol beki

    İşte G.Saray'ın yeni sol beki

    Juventus Asamoah'ı bırakmayınca 'da gözler diğer alternatiflere geçti. Sarı kırmızılı yönetim Teknik direktör 'un eski öğrencisi Latovlevici'yi gündemine aldı.

    Asamoah transferinde Juventus'la bir türlü anlaşamayan 'da teknik direktör İgor Tudor,gözünü Karabükspor'daki eski öğrencisi Iasmin Latovlevici'ye çevirdi.

    Sezon başında takımının oynadığı TSYD Kupası maçında burnu kırılan ve ligin ilk üç haftasında forma giyemeyen 31 yaşındaki Rumen oyuncuyu iyi bir alternatif olarak düşünen Hırvat hocanın, bu konudaki isteğini yönetime bildirdiği öğrenildi. Carole'ü Sevilla'ya kiraladıktan sonra sol beksiz kalan Cimbom, yurt dışındaki alternatiflere bakarken, Latovlevici'nin ismi de değerlendirmeye alındı.

    1. 03 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 13:17
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