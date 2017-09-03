 Blandi sürprizi – Fotomaç – 03 Eylül 2017
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    03 Eylül 2017, Pazar
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    Blandi sürprizi

    Blandi sürprizi
    Galatasaray'ın sol bek alarak transferi kapatması beklenirken, sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-kırmızılı ekibin, San Lorenzo'da forma giyen Nicolas Blandi ile ilgilendiği öne sürüldü. Galatasaray'lı yöneticilerin, Arjantin'e giderek Blandi için girişimlerde bulunduğu iddia edildi. San Lorenzo'nun satmak istemediği 27 yaşındaki Arjantinli golcü için Cimbom'un 8 Eylül'e kadar bir kez daha girişimde bulunacağı belirtildi.
    1. 03 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:48
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