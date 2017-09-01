Baştan aşağı yenilendi
Sarı-kırmızılı ekip, haziran ayından bu yana üst düzey 8 oyuncu kadrosuna kattı... Asamoah’ın da eli cebinde. Şu ana kadar 41.8 milyon euro bonservis bedeli veren Cimbom, ilk 11’ini Muslera hariç tamamen değiştirdi
KADRODA YERLİ KALMADI
Galatasaray böylece takımını baştan aşağıya yenilerken Muslera hariç ilk 11'ini değiştirmiş oldu. Geçen sezon Sabri, Semih, Ahmet, Carole, Yasin, Selçuk, Tolga, Bruma, Sneijder ve Bruma'dan oluşan bir kadro ile mücadele eden sarı-kırmızılı ekipte geçen yıldan sadece Serdar Aziz ve Tolga Ciğerci ilk 11'de şans bulan isimlerdi. Ancak Denayer ve Feghouli'nin tamamen hazır olması ve takıma katılmasıyla bu iki isim de kulübeye çekilecek. Bu durumda Galatasaray, tamamen yabancı isimlerden oluşan bir ilk 11 ile sahada olacak.
AYSAL'IN HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ
Ünal Aysal'ın isteğini Dursun Özbek hayata geçirdi. Takımdaki yabancı oyuncular üzerinden AİHM'e dava açtıran Aysal, "Avrupa'da oynuyoruz. Tüm takımlar yabancılarla oynuyor. Biz onlarla nasıl mücadele edeceğiz" demişti. Gelinen süreçte son yapılan transferlerle Galatasaray'ın 11'inde yerli oyuncu kalmadı ve Aysal'ın hayati gerçekleşti.
GİDENLERDEN NE KADAR KAZANDI?
Galatasaray bu sezon transferde bol keseden harcarken iyi de bir gelir elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, şu ana dek sattığı oyunculardan toplam 17.7 milyon euro kazandı.
- 01 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 03:28
-
Yıldız futbolcu ayrıldı
Toplam 18
Yorum
NE YILDIZ BE!! Yildiz Futbolcu alan yok, zorla kiralamak icin takim araniyor, Beceriksiz, kendini gelistiremeden yaslanacak zavalli..
-
Transfer için çalışıyoruz
Toplam 5
Yorum
Tuncay61 Transfer istemiyoruz Basta yönetim olarak siz gidin yanınızdada Ersun yanalı getirin ALLLAH askına dusun yakamızdan
-
"İyi yolda ilerliyoruz"
Toplam 10
Yorum
Tuncay 61 Baskan ve yönetim şanpiyonluga inanmamıs şanpiyonluga inansa ilk basta Ersun yanalı gönderirdi baskan ve yönetim taraftarı iyi kandırıyor
Baştan aşağı yenilendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.