Baştan aşağı yenilendi

Galatasaray fırtınası dinmek bir yana artarak devam ediyor. Kötü geçen sezonun ardından kadrosunu yenileme kararı alan ve tam 7 yıldız ismi transfer eden sarıkırmızılı ekip, son olarakkiraladı.veardından Belçikalı stoper de takıma dahil oldu ama Cimbom'un transferleri bitti mi; bitmedi tabii ki... Taraftarlar şimdi de uzun süredir gündemde olan Juventus'tanKAP'a bildirilmesini bekliyor.Galatasaray böylece takımını baştan aşağıya yenilerkenhariç ilk 11'ini değiştirmiş oldu. Geçen sezonveoluşan bir kadro ile mücadele eden sarı-kırmızılı ekipte geçen yıldan sadeceveilk 11'de şans bulan isimlerdi. Ancak Denayer ve Feghouli'nin tamamen hazır olması ve takıma katılmasıyla bu iki isim de kulübeye çekilecek. Bu durumda, tamamen yabancı isimlerden oluşan bir ilk 11 ile sahada olacak.Ünal Aysal'ın isteğinihayata geçirdi. Takımdaki yabancı oyuncular üzerindendava açtıran Aysal, "Avrupa'da oynuyoruz. Tüm takımlar yabancılarla oynuyor. Biz onlarla nasıl mücadele edeceğiz" demişti. Gelinen süreçte son yapılan transferlerle11'inde yerli oyuncu kalmadı ve Aysal'ın hayati gerçekleşti.Galatasaray bu sezon transferde bol keseden harcarken iyi de bir gelir elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, şu ana dek sattığı oyunculardan toplam 17.7 milyon euro kazandı.