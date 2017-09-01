 Baştan aşağı yenilendi – Fotomaç – 01 Eylül 2017
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    01 Eylül 2017, Cuma
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    Baştan aşağı yenilendi

    Baştan aşağı yenilendi

    Sarı-kırmızılı ekip, haziran ayından bu yana üst düzey 8 oyuncu kadrosuna kattı... Asamoah’ın da eli cebinde. Şu ana kadar 41.8 milyon euro bonservis bedeli veren Cimbom, ilk 11’ini Muslera hariç tamamen değiştirdi

    Galatasaray fırtınası dinmek bir yana artarak devam ediyor. Kötü geçen sezonun ardından kadrosunu yenileme kararı alan ve tam 7 yıldız ismi transfer eden sarıkırmızılı ekip, son olarak Manchester City'den Jason Denayer'ı kiraladı. Gomis, Belhanda, Maicon, Mariano, Feghouli, Ndiaye ve Fernando'nun ardından Belçikalı stoper de takıma dahil oldu ama Cimbom'un transferleri bitti mi; bitmedi tabii ki... Taraftarlar şimdi de uzun süredir gündemde olan Juventus'tan Asamoah'ın KAP'a bildirilmesini bekliyor.



    KADRODA YERLİ KALMADI
    Galatasaray böylece takımını baştan aşağıya yenilerken Muslera hariç ilk 11'ini değiştirmiş oldu. Geçen sezon Sabri, Semih, Ahmet, Carole, Yasin, Selçuk, Tolga, Bruma, Sneijder ve Bruma'dan oluşan bir kadro ile mücadele eden sarı-kırmızılı ekipte geçen yıldan sadece Serdar Aziz ve Tolga Ciğerci ilk 11'de şans bulan isimlerdi. Ancak Denayer ve Feghouli'nin tamamen hazır olması ve takıma katılmasıyla bu iki isim de kulübeye çekilecek. Bu durumda Galatasaray, tamamen yabancı isimlerden oluşan bir ilk 11 ile sahada olacak.




    AYSAL'IN HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ
    Ünal Aysal'ın isteğini Dursun Özbek hayata geçirdi. Takımdaki yabancı oyuncular üzerinden AİHM'e dava açtıran Aysal, "Avrupa'da oynuyoruz. Tüm takımlar yabancılarla oynuyor. Biz onlarla nasıl mücadele edeceğiz" demişti. Gelinen süreçte son yapılan transferlerle Galatasaray'ın 11'inde yerli oyuncu kalmadı ve Aysal'ın hayati gerçekleşti.

    GİDENLERDEN NE KADAR KAZANDI?
    Galatasaray bu sezon transferde bol keseden harcarken iyi de bir gelir elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, şu ana dek sattığı oyunculardan toplam 17.7 milyon euro kazandı.
    1. 01 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:28
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