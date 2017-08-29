 Şampiyonluk zamanı! – Fotomaç – 29 Ağustos 2017
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    29 Ağustos 2017, Salı
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    Şampiyonluk zamanı!

    Şampiyonluk zamanı!

    Kariyerlerinde hiç lig şampiyonluğu bulunmayan 3 oyuncu hasretlerini bu sezon bitirmeye kararlı. Gomis ile Ndiaye bu yüzden müthiş bir hırsla oynuyor.

    sezona fırtına gibi başlarken, yeni transferler oynadıkları futbolla 3'te 3 yapılmasında önemli rol oynadı. Yabancı futbolcuların iştahını artıran etkenlerden birisi de şampiyonluk arzusu... Özellikle daha önce bu sevinci hiç tatmayan Bafetimbi Gomis, Badou Ndiaye ile Sofien Feghouli'nin şampiyonluk için takım arkadaşlarını bile motive ettikleri belirtiliyor.

    GOLLERDEN DAHA ÖNEMLİ
    İlk üç maçta 4 gol atan Bafetimbi Gomis, daha önce, "Bu sene tek hedefimiz şampiyonluk. Çok gol atmak önemli ama daha önemlisi hatta en önemlisi takımın hedeflerine ulaşması" diyerek bu arzusunu açıkça dile getirmişti... Ndiaye ile henüz forma giymeyen Feghouli'nin de aynı düşüncede olduğu öğrenildi. Muslera'nın eski şampiyonluk kutlamalarını anlatarak bu oyuncuları daha da hırslandırdığı belirtildi.

    HİÇ KUPALARI YOK
    Feghouli ve Ndiaye ise kariyerlerinde şampiyonluk bir yana kupa sevinci bile yaşayamadı. Belhanda, Montpellier ve D. Kiev'le 2 kez, Fernando M. City'de Mariano ise Sevilla ile birer kez şampiyon oldu.

    EN ŞANSLISI MAİCON
    Yeni transferler içinde en çok şampiyonluk yaşayan Maicon. Brezilyalı stoper, Porto'da 3 lig şampiyonluğunun yanı sıra, 2 Portekiz kupası, 1 UEFA Avrupa Ligi ve 1 de Portekiz Süper Kupası kazandı.

    İKİ ZAFER YAŞADI
    30 yaşındaki Bafetimbi Gomis, parlak kariyerine rağmen şampiyonluk görmedi. Saint Etienne, Troyes, Marsilya, Swansea City formalarını giyen yıldız, sadece Olympique Lyon'da oynadığı dönemde 2 kupa kazandı.
    1. 29 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:24
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