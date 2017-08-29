Şampiyonluk zamanı!
Kariyerlerinde hiç lig şampiyonluğu bulunmayan 3 oyuncu hasretlerini bu sezon bitirmeye kararlı. Gomis ile Ndiaye bu yüzden müthiş bir hırsla oynuyor.
GOLLERDEN DAHA ÖNEMLİ
İlk üç maçta 4 gol atan Bafetimbi Gomis, daha önce, "Bu sene tek hedefimiz şampiyonluk. Çok gol atmak önemli ama daha önemlisi hatta en önemlisi takımın hedeflerine ulaşması" diyerek bu arzusunu açıkça dile getirmişti... Ndiaye ile henüz forma giymeyen Feghouli'nin de aynı düşüncede olduğu öğrenildi. Muslera'nın eski şampiyonluk kutlamalarını anlatarak bu oyuncuları daha da hırslandırdığı belirtildi.
HİÇ KUPALARI YOK
Feghouli ve Ndiaye ise kariyerlerinde şampiyonluk bir yana kupa sevinci bile yaşayamadı. Belhanda, Montpellier ve D. Kiev'le 2 kez, Fernando M. City'de Mariano ise Sevilla ile birer kez şampiyon oldu.
EN ŞANSLISI MAİCON
Yeni transferler içinde en çok şampiyonluk yaşayan Maicon. Brezilyalı stoper, Porto'da 3 lig şampiyonluğunun yanı sıra, 2 Portekiz kupası, 1 UEFA Avrupa Ligi ve 1 de Portekiz Süper Kupası kazandı.
İKİ ZAFER YAŞADI
30 yaşındaki Bafetimbi Gomis, parlak kariyerine rağmen şampiyonluk görmedi. Saint Etienne, Troyes, Marsilya, Swansea City formalarını giyen yıldız, sadece Olympique Lyon'da oynadığı dönemde 2 kupa kazandı.
- 29 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 02:24
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Trabzonspor 3 gün izinli
Toplam 3
Yorum
aga Ersun hoca aslında kendine izin verdi, takıma izin vermese nasıl bir yerlere gidecek, nede olsa Göztepe maçından sonra hakettiler...
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Kocaman gönderme!
Toplam 29
Yorum
aga Olcay sen Hocana sor bakim, 3-2 yenilen takım 87.dakikada oyuncumu değiştirir, hangi mantığa uyar, galiba skoru karıştırdı ersun hoca.
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Mutlu son çok yakın
Toplam 14
Yorum
Kml61 Ersun yanalla olmaz bu iş. Kim gelirse gelsin. Bir buçuk yıldır takımın oynadığı futbolda bir ilerleme yok.
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