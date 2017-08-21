 Galatasaraylı yıldıza 'maymun' dedi! – Fotomaç – 21 Ağustos 2017
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    21 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Galatasaraylı yıldıza 'maymun' dedi!

    Galatasaraylı yıldıza 'maymun' dedi!

    Galatasaray Kulübü, sosyal medya fenomeni Hakan Hepcan'ın Galatasaraylı bir oyuncuyu kastederek 'maymun' ifadesi kullanmasına karşılık hukuki işlem başlatıyor.

    Sosyal medya fenomeni Hakan Hepcan, Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında oynanan karşılaşma sırasında attığı ırkçı tweet yüzünden büyük tepki topladı.

    GOMIS'E 'MAYMUN' DEDİ!

    Daha önce bir TV kanalında program yapan, çeşitli mekanlarda da DJ'lik yapan Hepcan, attığı tweette Galatasaraylı bir futbolcuya 'maymun' dedi. Bu futbolcunun, Hepcan'ın tweetindeki ifadeler sonucunda Bafetimbi Gomis olduğu anlaşıldı.

    GÜNDEMDE İLK SIRAYA ÇIKTI

    Hepcan gelen tepkiler üzerine tweetini silip özür dilese de tüm takım taraftarlarının destek verdiği 'IrkçıHakanHepcan' hashtag'i TT sıralamasında birinci sıraya kadar yükseldi.

    DAVA AÇILIYOR

    Bu tweetin ardından Galatasaray hukukçuları da devreye girdi. Hem resmi hem de bireysel olarak Hepcan hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Galatasaray'ın yıldızı Gomis de hakkında ırkçı ifadeler kullanan Hepcan hakkında dava açmaya hazırlanıyor.

    Hepcan daha önce de alkollü araç kullanırken yakalanmış ve hakkında işlem yapılmıştı.

    1. 21 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:27
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