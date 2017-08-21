Galatasaraylı yıldıza 'maymun' dedi!
Galatasaray Kulübü, sosyal medya fenomeni Hakan Hepcan'ın Galatasaraylı bir oyuncuyu kastederek 'maymun' ifadesi kullanmasına karşılık hukuki işlem başlatıyor.
Sosyal medya fenomeni Hakan Hepcan, Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında oynanan karşılaşma sırasında attığı ırkçı tweet yüzünden büyük tepki topladı.
GOMIS'E 'MAYMUN' DEDİ!
Daha önce bir TV kanalında program yapan, çeşitli mekanlarda da DJ'lik yapan Hepcan, attığı tweette Galatasaraylı bir futbolcuya 'maymun' dedi. Bu futbolcunun, Hepcan'ın tweetindeki ifadeler sonucunda Bafetimbi Gomis olduğu anlaşıldı.
GÜNDEMDE İLK SIRAYA ÇIKTI
Hepcan gelen tepkiler üzerine tweetini silip özür dilese de tüm takım taraftarlarının destek verdiği 'IrkçıHakanHepcan' hashtag'i TT sıralamasında birinci sıraya kadar yükseldi.
DAVA AÇILIYOR
Bu tweetin ardından Galatasaray hukukçuları da devreye girdi. Hem resmi hem de bireysel olarak Hepcan hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Galatasaray'ın yıldızı Gomis de hakkında ırkçı ifadeler kullanan Hepcan hakkında dava açmaya hazırlanıyor.
Hepcan daha önce de alkollü araç kullanırken yakalanmış ve hakkında işlem yapılmıştı.
- 21 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:27
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Alper yine attı ama...
Toplam 6
Yorum
Fb Isteyen istedigi kadar begenebilir gucsuz yere saglam basamiyor mizmiz sinameke otu gibi saglam agirlik calissa daha fit olsa ozguven gelir
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G.Saray, Beşiktaş'ın gözdesine teklif yaptı
Toplam 3
Yorum
oguz bence bu kadroya stoper şartta uçmaya da gerek yok 2 3 milyon yeterli
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Alper yine attı ama...
Toplam 6
Yorum
gkhgny1907 yeni bir stoper alınsın solda valbuena sağda alper ortada ekici josef guliano forvette sodlado.bu takımı kimse tutamaz
Galatasaraylı yıldıza 'maymun' dedi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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