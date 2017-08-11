 Strinic kapışması – Fotomaç – 11 Ağustos 2017
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    11 Ağustos 2017, Cuma
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    Strinic kapışması

    Strinic kapışması
    Sol bek arayan ve Asamoah ile ilgilenen Galatasaray, Ivan Strinic'le görüşmelerini de sürdürüyor. İtalyan basını, sarı-kırmızılı ekibin, Hırvat futbolcu için Napoli ile masada olduğunu belirtirken Watford ve Fiorentina'nın da oyuncuyla yakından ilgilendiği belirtildi. Buna karşılık Strinic'in Galatasaray'a daha yakın olduğu ifade edildi.
    1. 11 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:15
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