Strinic kapışması

Sol bek arayan ve Asamoah ile ilgilenen Galatasaray, Ivan Strinic'le görüşmelerini de sürdürüyor. İtalyan basını, sarı-kırmızılı ekibin, Hırvat futbolcu için Napoli ile masada olduğunu belirtirken Watford ve Fiorentina'nın da oyuncuyla yakından ilgilendiği belirtildi. Buna karşılık Strinic'in Galatasaray'a daha yakın olduğu ifade edildi.