 Sinan için üç teklif – Fotomaç – 11 Ağustos 2017
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    11 Ağustos 2017, Cuma
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    Sinan için üç teklif

    Sinan için üç teklif
    G.Saray'da takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildiren için Avrupa'dan üç talibin olduğu belirtildi. Genç futbolcu için Benfica dışında Sampdoria ve Fiorentina'nın da devrede olduğu öne sürüldü. Sinan Gümüş'ün tercihinin ise Benfica'dan yana olduğu aktarıldı.
    1. 11 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:15
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