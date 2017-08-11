 City’den indirim – Fotomaç – 11 Ağustos 2017
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    11 Ağustos 2017, Cuma
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    City’den indirim

    City’den indirim

    Manchester City, ’nin bonservisini 5 milyon euro’ya kadar çekti.

    Arda Turan öncesi Samir Nasri'yle görüşen Galatasaray'a güzel haber... Menajerlerin görüşmeleri yürüttüğü Fransız yıldız için 12 milyon euro'dan kapıyı açan Manchester City büyük bir indirime gitti. İngilizler, Guardiola'nın takımda düşünmediği Nasri için talebini 5 milyon euro'ya çekti. Sarı- kırmızılı yönetimin, Arda Turan'dan gelecek haberlere göre 'nin transferini yeniden gündemine alacak.

    KİRALIK OYNADI
    Marsilya ve Arsenal forması da giyen Samir Nasri geçen sezon Sevilla'da kiralık forma giydi. Fransız yıldız, bu maçlarda 3 gol atarken 3 de asist yaptı. City ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun market değeri ise 20 milyon euro.
    1. 11 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:48
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