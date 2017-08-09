 Feghouli yine rötar yaptı! – Fotomaç – 09 Ağustos 2017
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    09 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Feghouli yine rötar yaptı!

    Feghouli yine rötar yaptı!

    West Ham ile arasındaki alacak sorunu devam ediyor.

    Galatasaray'ın almak için bir aydan bu yana yoğun mesai harcadığı 'nin gelişi bir kez daha ertelendi. Dün İstanbul'a gelmesi beklenen Cezayirli futbolcu, West Ham ile yine uzlaşamadı. Sarı-kırmızılılar, Perşembe gününe kadar Feghouli'yi Türkiye'ye getirmek için yoğun çaba sarf ediyor. West Ham'dan imza parasını isteyen Feghouli ile yıllık 3 milyon 350 bin euro'ya anlaşan Galatasaray, İngiliz kulübüne de 5 milyon euro bonservis ödeyecek.
    1. 09 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:06
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