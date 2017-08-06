Galatasaray'da Selçuk İnan şoku
Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan, Hertha Berlin'le oynanan hazırlık maçında sakatlanarak oyundan çıktı.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, bu kapsamda Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin'le karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılıların kaptanı Selçuk İnan, maçı sakatlanarak yarıda bıraktı.
Tecrübeli oyuncu, maçın 36. dakikasında orta sahada girdiği ikili mücadele sonunda kendini yere bıraktı. Bir süre yerden kalkamayan Selçuk'un tedavisi için sağlık ekipleri sahaya girdi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparken tecrübeli futbolcu maça devam edemedi.
Yerini Koray Günter'e bırakan Selçuk'un sakatlığının ciddiyeti, yapılan kontrollerin ardından belli olacak.
- 06 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:27
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Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi
Toplam 20
Yorum
SADS FORVET . ORTA SAHA STOPER SOL BEK
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Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi
Toplam 20
Yorum
Miyane Transfer gerekli de, bunları neden "müjde" diye veriyorsunuz. İnsanlar neden transfer delisi. Takımlar batmış, ffp var, altyapı oyuncusu yok
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Kiralık mı gitsem acaba?
Toplam 25
Yorum
Sürahi 1)Futbol değil oyuncu mevkisi anlamıyor desen neyse 2) Ki bence senin bu konu hakkında bilgin yok Valbuena as mevki OOS Ekici as mevki OOS
Galatasaray'da Selçuk İnan şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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