 Fernando Galatasaray'da – Fotomaç – 02 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Ağustos 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    'da

    Fernando Galatasaray'da

    Galatasaray, Manchester City'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Francisco Reges transferinde mutlu sona ulaştı

    BBC Sport'un haberine göre Galatasaray, Manchester City'nin yıldızı Fernando Reges transferini bitirdi.

    Haberde, defans hattı için üç günde 120 milyon sterlin harcayan Pep Guardiola'nın Galatasaray'la anlaşan Fernando'nun yerine defansif orta saha arayışında olduğu belirtildi.

    Manchester City Fernando'yu 14 milyon euro bonservis ödeyerek transfer etmişti.


    1. 02 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:13
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fernando Galatasaray'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.