 Jong ve Cavanda elde kaldı – Fotomaç – 28 Temmuz 2017
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    28 Temmuz 2017, Cuma
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    Jong ve elde kaldı

    Jong ve Cavanda elde kaldı
    Sarı-kırmızılı kulüpte yönetimin elden çıkarmak istediği ve 'ya hala talip çıkmadı. Başkanın, bu iki isim için "Düşük teklifler bile gelse satarak en azından kadroyu rahatlatalım" dediği bildirildi. Oyuncuları kiralık vermek de seçenekler arasında.
    1. 28 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:46
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