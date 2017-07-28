''Eksikleri hemen çözelim''
Maç basına kapalı olduğu için değerlendirmeyi teknik heyetiyle yapan genç hoca, “Savunmada zaaflarımız var. Avusturya’da bunları halletmeliyiz” dedi.
Hırvat teknik direktörün "Savunmada zaaflarımız var. Bunları kısa sürede halletmemiz lazım. Avusturya kampında bu sorunları çözelim. Takıma yeni katılanlar, katılacak olanlar var. Uyum süresini ne kadar kısaltırsak o kadar iyi olacağız. Zaten kampta bunları görürüz" dediği bildirildi. Öte yandan Tudor'un maç bitiminde hiç soyunma odasına gitmeden direkt özel aracıyla ayrıldığı kaydedildi.
- 28 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:49
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Galatasaray, Manchester City'le anlaştı
Toplam 25
Yorum
juan10 Para suyunu çekmiyor. Kalan para banka borçlarına gidiyor. Eleştirmeden önce araştırın.
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Galatasaray, Manchester City'le anlaştı
Toplam 25
Yorum
juan10 Kuşlar kıskançlıktan çatlıyor. Göreceğiz bu sene kim batıp kim çıkacak :)
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Belhanda attı Galatasaray kazandı
Toplam 11
Yorum
juan10 Gelen geçen 5 atarmış. Futboldan anlamadığın o kadar belli ki. Fernando ve Feghouli de gelsin göreceğiz.
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