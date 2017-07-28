''Eksikleri hemen çözelim''

Teknik Direktörü, maç içinde yine heyecanlı tavırlarıyla dikkat çekti. Genç çalıştırıcı, özellikle takım gerideyken yerinde duramadı. Maç ayırt etmeden her sınava aynı değeri veren, karşılaşma basına kapalı olduğu için maç sonu değerlendirmesini teknik heyetiyle yaptı.Hırvat teknik direktörün "Savunmada zaaflarımız var. Bunları kısa sürede halletmemiz lazım.kampında bu sorunları çözelim. Takıma yeni katılanlar, katılacak olanlar var. Uyum süresini ne kadaro kadar iyi olacağız. Zaten kampta bunları görürüz" dediği bildirildi. Öte yandan Tudor'un maç bitiminde hiç soyunma odasına gitmeden direkt özel aracıyla ayrıldığı kaydedildi.