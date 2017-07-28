 ''Eksikleri hemen çözelim'' – Fotomaç – 28 Temmuz 2017
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    28 Temmuz 2017, Cuma
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    ''Eksikleri hemen çözelim''

    ''Eksikleri hemen çözelim''

    Maç basına kapalı olduğu için değerlendirmeyi teknik heyetiyle yapan genç hoca, “Savunmada zaaflarımız var. Avusturya’da bunları halletmeliyiz” dedi.

    Teknik Direktörü Igor Tudor, maç içinde yine heyecanlı tavırlarıyla dikkat çekti. Genç çalıştırıcı, özellikle takım gerideyken yerinde duramadı. Maç ayırt etmeden her sınava aynı değeri veren Tudor, karşılaşma basına kapalı olduğu için maç sonu değerlendirmesini teknik heyetiyle yaptı.

    Hırvat teknik direktörün "Savunmada zaaflarımız var. Bunları kısa sürede halletmemiz lazım. Avusturya kampında bu sorunları çözelim. Takıma yeni katılanlar, katılacak olanlar var. Uyum süresini ne kadar kısaltırsak o kadar iyi olacağız. Zaten kampta bunları görürüz" dediği bildirildi. Öte yandan Tudor'un maç bitiminde hiç soyunma odasına gitmeden direkt özel aracıyla ayrıldığı kaydedildi.
    1. 28 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:49
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