Östersunds yenilgisi sonrası ilk idman
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda İsveç ekibi Östersunds'a elenerek Avrupa kupalarına veda eden Galatasaray, bir günlük iznin ardından dün yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı futbol takımının, teknik direktör Igor Tudor yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı çalıştığı belirtildi.
Sarı-kırmızılı oyuncuların kondisyon, dar alanda topa sahip olma ve pas çalışmalarının ardından, dar alanda çift kale maç oynandığı aktarıldı.
Galatasaray, bugün yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
- 23 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:10
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Igor Tudor’a Başkan Özbek kalkanı
Toplam 30
Yorum
BJK Beşiktaşlıyım ama emin olun ben gıcık kaptım Özbek ve Tudor ikilisine İstikrar içinmiş şuna bak adam takımı istikrarlı sanıyor Uefa gitti be
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Trabzonspor Slovakya'da kayıp
Toplam 5
Yorum
e.tosun macar 2 lig ekibi...usta sen 6 hafta dayanamazsın bu sene.
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"Kulübüyle işi çözmesi lazım"
Toplam 9
Yorum
e.tosun tevekal...
Östersunds yenilgisi sonrası ilk idman haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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