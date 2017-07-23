 Östersunds yenilgisi sonrası ilk idman – Fotomaç – 23 Temmuz 2017
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    23 Temmuz 2017, Pazar
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    Östersunds yenilgisi sonrası ilk idman

    Östersunds yenilgisi sonrası ilk idman

    UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda İsveç ekibi Östersunds'a elenerek Avrupa kupalarına veda eden , bir günlük iznin ardından dün yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

    Kulübünden yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı futbol takımının, teknik direktör Igor Tudor yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı çalıştığı belirtildi.

    Sarı-kırmızılı oyuncuların kondisyon, dar alanda topa sahip olma ve pas çalışmalarının ardından, dar alanda çift kale maç oynandığı aktarıldı.

    , bugün yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

    1. 23 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:10
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