G.Saray'da bir ayrılık daha kapıda!

beIn Sports'un haberine göre, İtalyan ekibi Sampdoria, Sinan Gümüş'e talip oldu ve sarı kırmızılı oyuncu için 4.5 milyon euro'luk teklif yaptı.

Galatasaray'daki geleceği henüz netleşmeyen Sinan'ın Napoli ve Lazio kulüplerinin scoutlarının takibinde olduğu da öne sürüldü.

Sinan'ın İtalyan ekibine ne cevap vereceği bir hafta içerisinde belli olacak.