 G.Saray'da bir ayrılık daha kapıda! – Fotomaç – 21 Temmuz 2017
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    21 Temmuz 2017, Cuma
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    G.Saray'da bir ayrılık daha kapıda!

    G.Saray'da bir ayrılık daha kapıda!

    Galatasaray'da adı en son Portekiz ekibi Benfica'yla anılan Sinan Gümüş'ün bu kez İtalya'dan teklif aldığı iddia edildi.

    beIn Sports'un haberine göre, İtalyan ekibi Sampdoria, Sinan Gümüş'e talip oldu ve sarı kırmızılı oyuncu için 4.5 milyon euro'luk teklif yaptı.

    Galatasaray'daki geleceği henüz netleşmeyen Sinan'ın Napoli ve Lazio kulüplerinin scoutlarının takibinde olduğu da öne sürüldü.

    Sinan'ın İtalyan ekibine ne cevap vereceği bir hafta içerisinde belli olacak.

    1. 21 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:15
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