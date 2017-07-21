G.Saray'da bir ayrılık daha kapıda!
Galatasaray'da adı en son Portekiz ekibi Benfica'yla anılan Sinan Gümüş'ün bu kez İtalya'dan teklif aldığı iddia edildi.
beIn Sports'un haberine göre, İtalyan ekibi Sampdoria, Sinan Gümüş'e talip oldu ve sarı kırmızılı oyuncu için 4.5 milyon euro'luk teklif yaptı.
Galatasaray'daki geleceği henüz netleşmeyen Sinan'ın Napoli ve Lazio kulüplerinin scoutlarının takibinde olduğu da öne sürüldü.
Sinan'ın İtalyan ekibine ne cevap vereceği bir hafta içerisinde belli olacak.
- 21 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:15
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Çalık’tan büyük hata
Toplam 10
Yorum
Aslan ASLA GALATASARAY TOPCUSU OLAMAZ PAF TAKIMINA YOLLAYIN YERINE KORAY GÜNTERI OYNATIN ARTIK SERDARDA BIZIM FORMAMIZI TASIYAMAZ
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Galatasaray, Avrupa'da "dibe vurdu"
Toplam 4
Yorum
MRDMR yazik oldu ama gs gs ise tekrar ayaga kalkar
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Sözleşmeyi imzaladı, çubuklu formayla poz verdi
Toplam 13
Yorum
emir adaamsın ulann adammmmm
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