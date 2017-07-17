''O olduğu sürece takım olamayız''
Teknik direktör Tudor’un Wesley Sneijder için kullandığı sözler ortaya çıktı.
Galatasaray'da taraftarlardan gelen tüm tepkilere karşılık Wesley Sneijder'in sözleşmesi feshedilirken Hollandalı yıldız ile bir devir kapanmış oldu. Sarı-Kırmızılı ekibin Hırvat çalıştırıcısı ise Igor Tudor'u başından beri istemiyordu. Hollandalı oyuncuyla yıldızı bir türlü barışmayan Hırvat teknik adamın, Cenk Ergün ile yaptığı konuşmalar ortaya çıktı.
Yönetime verdiği raporda Sneijder ile çalışmak istemediğini belirten Tudor'un "Güç kaybederiz" eleştirileri üzerine şu ifadeleri kullandığı ortaya çıktı: "2 senedir Sneijder, Galatasaray'da değil miydi? Sneijder oynadı da ne oldu? Galatasaray ligi 6. ve 4. sırada bitirdi. İş Sneijder'de bitmiyor. Önemli olan takım olabilmek. Ancak biz Sneijder olduğu sürece takım olamayız."
BEDAVA YILDIZ İŞTAHLARINI KABARTTI
Bonservisini eline alan Wesley Sneijder'in talipleri bir anda artış gösterdi. Galatasaray'ın cuma günü sözleşmesini feshettiği Hollandalı 10 numaraya, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nden birçok teklifin geldiği kaydedildi. İngiliz basınında yer alan haberlerde; Sneijder'in bu teklifleri değerlendirmeye aldığı ancak henüz bir cevap vermediği bilgisi verildi.
HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜRLER MERT ABİ
Galatasaray ile üzülerek yolları ayrılan Wesley Sneijder, tercüman Mert Çetin'e duygusal bir vedada bulundu. Yıldız oyuncu, İnstagram hesabından paylaştığı videoda, "Mert ağabey. Benim için yaptığın her şey için sana çok teşekkür ederim. Ne yazık ki gittim ama bu da hayatın bir parçası kardeşim. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum" ifadesini kullandı.
Yönetime verdiği raporda Sneijder ile çalışmak istemediğini belirten Tudor'un "Güç kaybederiz" eleştirileri üzerine şu ifadeleri kullandığı ortaya çıktı: "2 senedir Sneijder, Galatasaray'da değil miydi? Sneijder oynadı da ne oldu? Galatasaray ligi 6. ve 4. sırada bitirdi. İş Sneijder'de bitmiyor. Önemli olan takım olabilmek. Ancak biz Sneijder olduğu sürece takım olamayız."
BEDAVA YILDIZ İŞTAHLARINI KABARTTI
Bonservisini eline alan Wesley Sneijder'in talipleri bir anda artış gösterdi. Galatasaray'ın cuma günü sözleşmesini feshettiği Hollandalı 10 numaraya, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nden birçok teklifin geldiği kaydedildi. İngiliz basınında yer alan haberlerde; Sneijder'in bu teklifleri değerlendirmeye aldığı ancak henüz bir cevap vermediği bilgisi verildi.
HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜRLER MERT ABİ
Galatasaray ile üzülerek yolları ayrılan Wesley Sneijder, tercüman Mert Çetin'e duygusal bir vedada bulundu. Yıldız oyuncu, İnstagram hesabından paylaştığı videoda, "Mert ağabey. Benim için yaptığın her şey için sana çok teşekkür ederim. Ne yazık ki gittim ama bu da hayatın bir parçası kardeşim. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum" ifadesini kullandı.
- 17 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 03:05
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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G.Saray orta sahasını buldu!
Toplam 16
Yorum
eh be Avrupada olmayan bir GS hayal ediyorum.Yildizlarla bezenmis bir takim.Sonra gerceklere bakiyorum10 yila kalmadan eskisinden daha borclu GS g
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F.Bahçe 'Elmas' buldu!
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www ?
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F.Bahçe 'Elmas' buldu!
Toplam 2
Yorum
genc en azindan genc oyuncu, gelsin..
''O olduğu sürece takım olamayız'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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