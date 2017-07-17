 ''O olduğu sürece takım olamayız'' – Fotomaç – 17 Temmuz 2017
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HEPSİ
    17 Temmuz 2017, Pazartesi
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    ''O olduğu sürece takım olamayız''

    ''O olduğu sürece takım olamayız''

    Teknik direktör Tudor’un için kullandığı sözler ortaya çıktı.

    'da taraftarlardan gelen tüm tepkilere karşılık Wesley Sneijder'in sözleşmesi feshedilirken Hollandalı yıldız ile bir devir kapanmış oldu. Sarı-Kırmızılı ekibin Hırvat çalıştırıcısı ise Igor Tudor'u başından beri istemiyordu. Hollandalı oyuncuyla yıldızı bir türlü barışmayan Hırvat teknik adamın, Cenk Ergün ile yaptığı konuşmalar ortaya çıktı.

    Yönetime verdiği raporda Sneijder ile çalışmak istemediğini belirten Tudor'un "Güç kaybederiz" eleştirileri üzerine şu ifadeleri kullandığı ortaya çıktı: "2 senedir Sneijder, Galatasaray'da değil miydi? Sneijder oynadı da ne oldu? Galatasaray ligi 6. ve 4. sırada bitirdi. İş Sneijder'de bitmiyor. Önemli olan takım olabilmek. Ancak biz Sneijder olduğu sürece takım olamayız."

    BEDAVA YILDIZ İŞTAHLARINI KABARTTI
    Bonservisini eline alan 'in talipleri bir anda artış gösterdi. Galatasaray'ın cuma günü sözleşmesini feshettiği Hollandalı 10 numaraya, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nden birçok teklifin geldiği kaydedildi. İngiliz basınında yer alan haberlerde; Sneijder'in bu teklifleri değerlendirmeye aldığı ancak henüz bir cevap vermediği bilgisi verildi.



    HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜRLER MERT ABİ
    Galatasaray ile üzülerek yolları ayrılan Wesley Sneijder, tercüman Mert Çetin'e duygusal bir vedada bulundu. Yıldız oyuncu, İnstagram hesabından paylaştığı videoda, "Mert ağabey. Benim için yaptığın her şey için sana çok teşekkür ederim. Ne yazık ki gittim ama bu da hayatın bir parçası kardeşim. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum" ifadesini kullandı.
    1. 17 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:05
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