 Tudor'un yerine ya Luce ya Simone – Fotomaç – 15 Temmuz 2017
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    15 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Tudor'un yerine ya Luce ya Simone

    Tudor'un yerine ya Luce ya Simone

    Östersunds faciası, başkan Özbek’e geri adım attırdı. Rövanşta tur kaybedilirse Tudor’la yollar yüzde 90 ayrılacak. İlk hedef Lucescu.

    UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında İsveç ekibi Östersunds'a deplasmanda 2-0 yenilen Galatasaray'da fatura teknik direktör 'a kesildi. Hırvat hocanın, sıradan bir rakibe bile çare üretememesi yönetimin güvenini sarstı. Daha önce sezonu Tudor ile tamamlayacaklarını açıklayan başkan Dursun Özbek'in fikrini değiştirerek B planı için talimat verdiği belirtiliyor. Östersunds ile haftaya oynanacak rövanşta tur kaybedilirse Tudor'la yollar büyük olasılıkla ayrılacak. Yerine ilk aday ise Mircea Lucescu.

    SİMONE'Yİ TEKLİF ETTİLER
    Başkan Özbek'in kurmaylarından, Rumen hoca ile bir an önce temasa geçilmesini istediği belirtildi. Beşiktaş'ın şampiyonluk balosuna katılmak için İstanbul'a gelen Lucescu'nun halen Türkiye'de tatil yaptığı ifade ediliyor. Zenit'ten ayrılan ve boşta olan 71 yaşındaki çalıştırıcının 'a 'hayır demeyeceği' kaydedildi. Menajerler de harekete geçti. Hoca aradığı öğrenilen sarı kırmızılı kulübe Marco Simone önerildi. 48 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı, son olarak Fransa'da 3. Lig'de yer alan Stade Laval'ın başındaydı. Nisan ayında görevinden ayrılan Simone'nin gelmeye hazır olduğu bildirildi.

    TUDOR'LA DOKU UYUŞMADI!
    Östersunds fiyaskosu göz göre göre geldi...

    1- Son zamanların en kötü kamp dönemi yaşandı.
    2- Tudor idmanlarda topsuz çalışmalara ağırlık verdi. Taktik idman yapılmadı. Östersunds karşısında bu net hissedildi.
    3- Tudor'un karakteri ve sistemi, ilk geldiğinden bu yana takımla uyuşmadı.
    4- Oyuncuları küçük görmesi, PAF takım muamelesi yapması tepki gördü.
    5- Disiplin sağlanamadı... Kampta birçok idmana herkesten önce Tudor çıkıyordu. Oyuncular daha sonra 3'er 5'erli gruplar halinde sahaya geliyordu.
    6- Tüm bu olumsuzlukları gözlemleyip, çözecek tek bir yönetici kampta yoktu.
    7- Transferde geç kalındı. Özellikle orta saha ve kenar beklere de takviye gerektiği açıkça görüldü.


    Savaş ÇORLU
    1. 15 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:30
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