Tudor'un yerine ya Luce ya Simone
Östersunds faciası, başkan Özbek’e geri adım attırdı. Rövanşta tur kaybedilirse Tudor’la yollar yüzde 90 ayrılacak. İlk hedef Lucescu.
SİMONE'Yİ TEKLİF ETTİLER
Başkan Özbek'in kurmaylarından, Rumen hoca ile bir an önce temasa geçilmesini istediği belirtildi. Beşiktaş'ın şampiyonluk balosuna katılmak için İstanbul'a gelen Lucescu'nun halen Türkiye'de tatil yaptığı ifade ediliyor. Zenit'ten ayrılan ve boşta olan 71 yaşındaki çalıştırıcının Galatasaray'a 'hayır demeyeceği' kaydedildi. Menajerler de harekete geçti. Hoca aradığı öğrenilen sarı kırmızılı kulübe Marco Simone önerildi. 48 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı, son olarak Fransa'da 3. Lig'de yer alan Stade Laval'ın başındaydı. Nisan ayında görevinden ayrılan Simone'nin gelmeye hazır olduğu bildirildi.
TUDOR'LA DOKU UYUŞMADI!
Östersunds fiyaskosu göz göre göre geldi...
1- Son zamanların en kötü kamp dönemi yaşandı.
2- Tudor idmanlarda topsuz çalışmalara ağırlık verdi. Taktik idman yapılmadı. Östersunds karşısında bu net hissedildi.
3- Tudor'un karakteri ve sistemi, ilk geldiğinden bu yana takımla uyuşmadı.
4- Oyuncuları küçük görmesi, PAF takım muamelesi yapması tepki gördü.
5- Disiplin sağlanamadı... Kampta birçok idmana herkesten önce Tudor çıkıyordu. Oyuncular daha sonra 3'er 5'erli gruplar halinde sahaya geliyordu.
6- Tüm bu olumsuzlukları gözlemleyip, çözecek tek bir yönetici kampta yoktu.
7- Transferde geç kalındı. Özellikle orta saha ve kenar beklere de takviye gerektiği açıkça görüldü.
Savaş ÇORLU
- 15 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:30
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Galatasaray, Sneijder'e teşekkür etti
Toplam 8
Yorum
Özgür Dursun özbek ve yönetimi neye tesekkur ediyorki resmen kovdunuz gs da sneijderden önce kovulması gereken en az 10 futbolcu var
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Galatasaray, Sneijder'e teşekkür etti
Toplam 8
Yorum
Aslan HERSEYI YÜZÜNE GÖZÜNE BULASTIRDIN DURSUN SNEIJDERI KOVUYORSUN SABRININ YASINDAKI ADAMIN BONSERVISINE 4 MILYON EURO ÖDÜYORSUN NASIL BIRISIN ?
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Sneijder'dan veda mesajı
Toplam 5
Yorum
cabbar boşversene sevsen giderken para kazandırırdın
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