 Tek organize golü yok – Fotomaç – 15 Temmuz 2017
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    15 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Tek organize golü yok

    Tek organize golü yok

    Aslan, oynadığı 3 maçta attığı 3 golü de penaltıdan kaydetti. Gomis henüz siftah yapamadı.

    Cimbom'da gol sıkıntısı dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon öncesi Östersunds (0-2) ve Macar ekipleri Diosgyor (2-0) ve Gyirmot (1-0) ile oynadığı ikisi hazırlık üç maçta 3 gol atabilirken, bunların tamamı penaltı sonucu geldi. Hücum organizasyonuyla tek gol kaydedemeyen oyuncuların, idmanlarda dahi gol bulmakta zorlandıkları gözlendi. Yeni transfer Bafetimbi Gomis de henüz golle tanışamadı.
    1. 15 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:13
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