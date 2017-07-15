Tek organize golü yok

Aslan, oynadığı 3 maçta attığı 3 golü de penaltıdan kaydetti. Gomis henüz siftah yapamadı.

Cimbom'da gol sıkıntısı dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon öncesi Östersunds (0-2) ve Macar ekipleri Diosgyor (2-0) ve Gyirmot (1-0) ile oynadığı ikisi hazırlık üç maçta 3 gol atabilirken, bunların tamamı penaltı sonucu geldi. Hücum organizasyonuyla tek gol kaydedemeyen oyuncuların, idmanlarda dahi gol bulmakta zorlandıkları gözlendi. Yeni transfer Bafetimbi Gomis de henüz golle tanışamadı.