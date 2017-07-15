Florya'da Sneijder protestosu
Galatasaray taraftarları Wesley Sneijder'in takımdan gönderilmesini Florya'da protesto etti.
Galatasaraylı taraftarlar, sözleşmesi karşılıklı feshedilen Wesley Sneijder'in takımdan ayrılmasını protesto etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten sözleşmenin feshedildiği açıklanmasının üzerine çok sayıda Galatasaraylı taraftar, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gitti.
Sneijder'in gitmesine sinirlenen taraftarlar, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve yönetimi istifaya davet etti. Hollandalı futbolcuya tezahüratlarla destek olan taraftarlar, daha sonra tesislerden ayrılmaya başladı.
Protesto sırasında tesislerin önünde güvenlik güçleri, önlem aldı.
- 15 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 09:41
-
Feghouli’de iş zora girdi
Toplam 5
Yorum
cabbar hersene böyle biri oluyor zate geçnsene leiva yla yatıp kalktınız busenede budefolup gidin ya 3 paralık adama 5 para ver olacağı bu
-
Burak Yılmaz Trabzon'da
Toplam 30
Yorum
LASTKHAN HANİ DEMİŞTİK YA ÇİVİ GİBİ ÇAKI GİBİ ZIBKIN GİBİ BİR FORVET İŞTE O BURAK DEĞİL.
-
Maicon hayal kırıklığı
Toplam 8
Yorum
mehmet semih ondan 10 gomlek iyi birde tonlarca para verdiler yazik takimda orta saha denilen birsey yok sinan her aldigi topu ezdi ahmet vasatti g
Florya'da Sneijder protestosu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.