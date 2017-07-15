Bölgesel Amatör Lig 11. Grup ekiplerinden Eskişehir Kurtuluşspor, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Abdul Kader Keita'yı renklerine bağladı.

Süper Lig ve TFF 1. Lig'de transfer haberleri devam ederken, bir bomba haber de Bölgesel Amatör Lig'den geldi. Yaptığı flaş transferlerle adından sıkça söz ettiren Eskişehir Kurtuluşspor, Fildişi Sahilli yıldız oyuncu Abdul Kader Keita ile anlaşmaya vardı. Şampiyonluk hedefiyle çalışmalarını sürdüren kulübün başkanı Gökhan Yıldırım'ın oyuncuyla görüşerek Türkiye'ye gelmeye ikna ettiği hatta vize işlemlerinin de tamamlandığı ifade edildi.



Salı günü Türkiye'ye gelmesi bekleniyor

35 yaşındaki başarılı kanat oyuncusunun vize işlemlerinin tamamlandığı ve 18 Temmuz Salı günü imza için Türkiye'de olacağı belirtildi. Bir dönem Galatasaray'ın da formasını giyen dünyaca ünlü futbolcunun ismi Şanlıurfaspor ile de anılmış ancak kulüp oyuncuyu getirememişti. Fildişi Sahilli yıldız oyuncunun şu anki piyasa değerinin 100 bin Euro civarında olduğu belirtiliyor.



Sarı-kırmızılı taraftarın sevgilisi haline gelmişti

2009-2010 sezonunun başında Fransa'nın Olympique Lyon kulübünden 8.5 milyon avro karşılığında Galatasaray'a transfer olan Abdul Kader Keita, kısa sürede Galatasaray taraftarının sevgilisi haline gelmişti. Değişik oyun stili ve takıma yaptığı katkı ile dikkatleri üzerine çeken Fildişili oyuncu, daha sonra 8.1 milyon avro karşılığında Al-Sadd'a satılmıştı.