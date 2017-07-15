Abdel Kader Keita geri döndü
Bölgesel Amatör Lig 11. Grup ekiplerinden Eskişehir Kurtuluşspor, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Abdul Kader Keita'yı renklerine bağladı.
Salı günü Türkiye'ye gelmesi bekleniyor
35 yaşındaki başarılı kanat oyuncusunun vize işlemlerinin tamamlandığı ve 18 Temmuz Salı günü imza için Türkiye'de olacağı belirtildi. Bir dönem Galatasaray'ın da formasını giyen dünyaca ünlü futbolcunun ismi Şanlıurfaspor ile de anılmış ancak kulüp oyuncuyu getirememişti. Fildişi Sahilli yıldız oyuncunun şu anki piyasa değerinin 100 bin Euro civarında olduğu belirtiliyor.
Sarı-kırmızılı taraftarın sevgilisi haline gelmişti
2009-2010 sezonunun başında Fransa'nın Olympique Lyon kulübünden 8.5 milyon avro karşılığında Galatasaray'a transfer olan Abdul Kader Keita, kısa sürede Galatasaray taraftarının sevgilisi haline gelmişti. Değişik oyun stili ve takıma yaptığı katkı ile dikkatleri üzerine çeken Fildişili oyuncu, daha sonra 8.1 milyon avro karşılığında Al-Sadd'a satılmıştı.
- 15 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:51
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Lazio’nun Tolgay ısrarı
Toplam 3
Yorum
Kartal Hiç olmasa 10 milyondan aşağı göndermeyin.
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Bugünkü rakip Marsilya
Toplam 6
Yorum
kıbrıslı bu takımdan bir halt olmaz. sonra aziz başkan başlar maçlara kimse gelmiyor. diye kimi seyredeceğim.
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''O yazı benim için değerli''
Toplam 10
Yorum
kraliçe ingiltere kraliçesi diyoki bi kriz durumunda ben halkıma 10 yıl bakar paralarını öderim demekki gerçekten bişeyler
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