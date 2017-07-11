Yeni hedef Renato Neto
Transfer şampiyonu Galatasaray, yıldız avına devam ediyor. Önemli isimleri renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, son olarak Gent’le ipleri koparan Brezilyalı önlibero için harekete geçti.
Galatasaray transferde hız kesmiyor... Yeni sezon öncesi işi sıkı tutan sarı-kırmızılılar, bu kez de Gent'in yıldızı Renato Neto'ya kanca attı. Orta alanda gücüne güç katmayı hedefleyen Aslan, Belçika ekibi ile ipleri koparan Brezilyalı oyuncu için girişimlere başladı. Belçika basını 25 yaşındaki önliberoyla ilgili haberlere geniş yer ayırırken, Galatasaray'ın sambacıyla temas halinde olduğunu yazdı.
BONSERVİSİ 4 MİLYON EURO
İngiltere ve İspanya'dan talipleri olan Neto'nun, kendisini isteyen kulüplerde yabancı statüsüne takıldığı öğrenildi. 2019'a kadar sözleşmesinin bulunduğu Gent'ten ayrılmaya karar veren yıldız futbolcunun, sarı-kırmızılıların teklifine sıcak baktığı ileri sürüldü. G.Saray Yönetimi'nin Florya'ya davet edeceği Neto'nun bonservisi için Gent'in 4 milyon euro isteyeceği kaydedildi.
BONSERVİSİ 4 MİLYON EURO
İngiltere ve İspanya'dan talipleri olan Neto'nun, kendisini isteyen kulüplerde yabancı statüsüne takıldığı öğrenildi. 2019'a kadar sözleşmesinin bulunduğu Gent'ten ayrılmaya karar veren yıldız futbolcunun, sarı-kırmızılıların teklifine sıcak baktığı ileri sürüldü. G.Saray Yönetimi'nin Florya'ya davet edeceği Neto'nun bonservisi için Gent'in 4 milyon euro isteyeceği kaydedildi.
- 11 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 01:38
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Mitrovic Başakşehir'e
Toplam 3
Yorum
GokhanP Bence verilmeli . düzenli forma giyecek. Bu fırsat kaçmaz
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Tolgay Arslan'a Lazio kancası
Toplam 2
Yorum
Tolgay Arslan Selametle Git,yol al Lazio tm mı?
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Sigara sağlığa zararlı gençler!
Toplam 10
Yorum
Fbli Bu kadarmi salak olur bunlar? Insan gelecegiyle boylemi oynar?
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