 Yeni hedef Renato Neto – Fotomaç – 11 Temmuz 2017
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    11 Temmuz 2017, Salı
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    Yeni hedef

    Yeni hedef Renato Neto

    Transfer şampiyonu , yıldız avına devam ediyor. Önemli isimleri renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, son olarak Gent’le ipleri koparan Brezilyalı önlibero için harekete geçti.

    transferde hız kesmiyor... Yeni sezon öncesi işi sıkı tutan sarı-kırmızılılar, bu kez de Gent'in yıldızı 'ya kanca attı. Orta alanda gücüne güç katmayı hedefleyen Aslan, Belçika ekibi ile ipleri koparan Brezilyalı oyuncu için girişimlere başladı. Belçika basını 25 yaşındaki önliberoyla ilgili haberlere geniş yer ayırırken, Galatasaray'ın sambacıyla temas halinde olduğunu yazdı.

    BONSERVİSİ 4 MİLYON EURO
    İngiltere ve İspanya'dan talipleri olan Neto'nun, kendisini isteyen kulüplerde yabancı statüsüne takıldığı öğrenildi. 2019'a kadar sözleşmesinin bulunduğu Gent'ten ayrılmaya karar veren yıldız futbolcunun, sarı-kırmızılıların teklifine sıcak baktığı ileri sürüldü. G.Saray Yönetimi'nin Florya'ya davet edeceği Neto'nun bonservisi için Gent'in 4 milyon euro isteyeceği kaydedildi.
    1. 11 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:38
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