Pasalic bitiyor
Sarı-kırmızılılar, İngilizlere yeni bir teklif yaptı ve Tudor’un ısrarla istediği 22 yaşındaki ön libero için 2.7 milyon euro önerdi. Chelsea’nin yanıtı bekleniyor.
YAKIN ARKADAŞINDAN YARDIM İSTEDİ
Betis ve Lazio'nun da talip olduğu 22 yaşındaki Hırvat ön liberonun transferinde Cimbom'un avantajlı olduğu kaydedildi. Chelsea ile sözleşmesi gelecek yıl sona erecek olan Pasalic'in Conte tarafından kadroda düşünülmediği ve satışına onay verileceği vurgulandı. Vatandaşını sarı-kırmızılı takıma getirmeyi çok isteyen teknik direktör İgor Tudor'un yakın arkadaşı Conte'den yardım istediği de ifade edildi.
-1995 doğumlu Hırvat futbolcu Mario Pasalic, orta alanda defansa yönelik görev yapıyor.
-Chelsea'ye transfer olduktan sonra kiralık gönderilmekten kurtulamayan Pasalic, İspanya'da Elche, Fransa'da Monaco ve İtalya'da Milan takımlarında forma giydi.
-22 yaşındaki oyuncunun, Chelsea ile sözleşmesi gelecek sezon sona eriyor.
ÇOK YÖNLÜ
Ön liberoda oynayan ama 10 numara olarak da forma giyen Marico Pasalic, Sneijder'in ayrılması halinde Belhanda'ya da alternatif olacak.
- 04 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 01:22
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Geç olsun güç olmasın
Toplam 4
Yorum
dostum doğru ama yakında o sıkıntı bitecek az kaldı bu kötümü dersen para saçmadan iyi işler yapıyoruz aslında bakalım.
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Clichy İstanbul'a geldi
Toplam 4
Yorum
FB BJK zaten güclü, Basak dahada güclendi. Cimbom iyi transferler yapti arti Tudor savastiracak takimi. Müthis bir lig bizi bekliyor insallah
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Muslera'dan samimi açıklamalar
Toplam 7
Yorum
fbli ne güzel konusmus. GS lilar gurur duymali böyle biriyle. Kendisini GSnin bir parcasi olarak görüyor, bu cok önemli bir detay.Aferin Muslera
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