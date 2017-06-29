Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Brezilyalı futbolcu Maicon, Sao Paulo'ya veda etti.
Galatasaray'ın, yeni transferi Maicon'u gün içerisinde borsaya bildirmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılılarda dün Bafetimbi Gomis İstanbul'a gelmişti, bugün ise Younes Belhanda gelecek. Cuma günü ise Maicon'un İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
- 29 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:30
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Onazi 6 milyon euro
Toplam 2
Yorum
Hasan AYAZ Kılıflar hazır, kimseyi alamıyoruz diyemiyorsunuz bunu o paraya satarız diyin .Araştırdıkınız bir onazi bir castillo yapmaz sayın usta
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N’aptın sen Jose!
Toplam 11
Yorum
Tatli Hayat Fenerbahceyi eglence, dinlenme ve tatil kulübü olarak algiliyanlarin ve onlara göz yumanlarin bir an evvel gönderilmelerine ihtiyac var...
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Kucka müjdesi
Toplam 3
Yorum
suat trabzon Muharrem usta ver şu 5 milyonuda al artık adamı. 300 milyon borç yaptın 1 milyonun lafını yapıyorsun. Sat ta Trabzonsporlular sevinsin. İl
Maicon, Sao Paulo'ya veda etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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