 Maicon, Sao Paulo'ya veda etti – Fotomaç – 29 Haziran 2017
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    29 Haziran 2017, Perşembe
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    , 'ya veda etti

    Maicon, Sao Paulo'ya veda etti

    Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Brezilyalı futbolcu , 'ya veda etti.

    Sarı-kırmızılı takımın yaklaşık 1 aydır görüşmeleri sürdürdüğü , kulübü 'ya ve Brezilyalı taraftarlara veda mesajı yayınladı. Maicon, "Bana Brezilya'da harika bir takımda oynama fırsatı veren Sao Paulo'ya teşekkür etmek istiyorum. Bu formayla 1.5 yıl mücadele ettim ve elimden gelenin en iyisini verdiğim için başım dik ayrılıyorum. Bana olan destekleri için milyonlarca Sao Paulo taraftarına teşekkür ederim. Eleştiriler ve övgüler için de teşekkürler. Sao Paulo her zaman kalbimde yer alacak" ifadelerini kullandı.

    Galatasaray'ın, yeni transferi Maicon'u gün içerisinde borsaya bildirmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılılarda dün Bafetimbi Gomis İstanbul'a gelmişti, bugün ise Younes Belhanda gelecek. Cuma günü ise Maicon'un İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

    1. 29 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:30
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