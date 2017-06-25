 Ajax’a gidiyorlar – Fotomaç – 25 Haziran 2017
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    25 Haziran 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    ’a gidiyorlar

    Ajax’a gidiyorlar

    Sneijder ve De Jong’un Hollanda yolcusu olduğu ifade edildi.

    'da transfer çalışmaları yoğun bir şekilde devam ederken bir yandan da takımdan gidecek oyuncuların geleceği merak ediliyor. Sarı-kırmızılı takımda Belhanda'nın transferinin ardından geleceği belirsiz olan ve kadroda düşünülmeyen için Hollanda'dan iddiası ortaya atıldı. Hollanda basınında yapılan yorumlara göre; iki tecrübeli oyuncunun, Galatasaray'dan ayrılmaları durumunda Ajax'ın onlar için bir seçenek olduğu belirtildi. Her iki oyuncunun da eski kulüplerine dönebileceği ifade edilirken, Sneijder ve Nigel De Jong'un yıllık ücretlerinde indirime gitmeleri gerektiği de vurgu yapıldı.

    KARARI BEKLİYOR
    Yarınki kampa çağrılan Wesley Sneijder, Galatasaray'daki geleceği ile alakalı kararın bu tarihe kadar verilmesini istedi. 1 yıl daha kontratı olmasına rağmen ayrılığı gündemde olan Sneijder, "26 Haziran'a kadar Galatasaray'daki geleceğim hakkında bir karara varın. Eğer gelecek planlarında yer almıyorsam kampa katılmak yerine ailemle geleceğim adına karar almalıyım" dedi.
    1. 25 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:59
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