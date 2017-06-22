 Pogba iddiası – Fotomaç – 22 Haziran 2017
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    22 Haziran 2017, Perşembe
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    Pogba iddiası

    Pogba iddiası

    France Football, Galatasaray'ın Saint Etienne'de forma giyen stoper 'ya talip olduğunu iddia etti.

    Manchester United'li Paul Pogba'nın kardeşi olan Florentin ile Everton ve Leipzig'in de ilgilendiği belirtildi. 26 yaşında olan 1.92 boyundaki Pogba sağ ve sol stoper oynayabiliyor. Sağ bekte de görev yapabiliyor. Saint Etienn'in 1 yıl sözleşmesi kalan oyuncusunu gözden çıkardığı belirtilirken, en iyi teklifi verene satacağı ifade edildi.
    1. 22 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:20
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