 Cimbom yeniden Avrupa sahnesinde! – Fotomaç – 19 Haziran 2017
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    19 Haziran 2017, Pazartesi
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    Cimbom yeniden Avrupa sahnesinde!

    Cimbom yeniden Avrupa sahnesinde!

    G.Saray’ın 2. ön elemeden katılacağı Avrupa Ligi’nde kura çekimi bugün saat 15.30’da. 13 ve 20 Temmuz tarihlerinde oynanacak 2. ön elemede Aslan’ı zayıf rakipler bekliyor.

    UEFA Avrupa Ligi 1. ve 2. ön eleme turu kura çekimi bugün yapılacak. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleşecek kura çekimine, 1. ön eleme turunda 100, 2. ön eleme turunda ise 16 takım katılacak. Turnuvaya 2. ön eleme turundan başlayacak 'ın rakibinin, ilk ön eleme turundaki hangi eşleşmeden geleceği belli olacak. Organizasyonda 1. ön eleme turu kuraları 14.00'te, 2. ön eleme turu kuraları ise 15.30'da çekilecek. Avrupa Ligi'nde 1. eleme turu maçları 29 Haziran ve 6 Temmuz, 2. ön eleme turu karşılaşmaları da 13 ve 20 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Sarı-kırmızılıları 2. ön eleme turunda nispeten zayıf rakipler bekliyor. İskoçya'dan Glasgow Rangers ve Macaristan'dan Ferencvaros en bilinen muhtemel rakipler olarak öne çıkıyor.

    İŞTE SERİ BAŞI GALATASARAY'IN RAKİPLERİ
    Galatasaray'ın tüm kura çekimlerinde seri başı olma, gruplara kalırsa da birinci torbada yer alma hakkı kazandığı Avrupa Ligi'nde 2. ön elemedeki muhtemel rakipleri şunlar:

    K.Almaty, O.Shymkent, I.Pavlodar (Kazakistan), Osijek (Hırvatistan), Sarajevo, Z.Sarajevo (Bosna Hersek), Norrköping, Östersunds (İsveç), M.Orhei (Moldova), B.Yehuda (İsrail), Lyngby (Danimarka), K.Nomme, L.Talinn (Estonya), B.Plovdiv, Levski Sofya (Bulgaristan), O.Ljubljana, Domzale (Slovenya), Valetta (Malta), Vaduz (Liechtenstein), Rejkjavik, Stjarnan (İzlanda), Haugesund, B.Bergen (Norveç), D.Brest (Belarus), L.Poznan (Polonya), Ferencvaros (Macaristan), C.Belfast (K.İrlanda), R.Üsküp (Makedonya), G.Rangers (İskoçya), S.Gyumri (Ermenistan), D.Kişinev (Moldava), M.Podgorica (Karadağ), Zira (Azerbaycan)

    NOT: (Östersund ve Dinamo Brest dışındakilerin tamamı ilk ön eleme turunu da oynayacak; geçerlerse rakip olabilecekler)
    1. 19 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:42
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