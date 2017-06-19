Cimbom yeniden Avrupa sahnesinde!
G.Saray’ın 2. ön elemeden katılacağı Avrupa Ligi’nde kura çekimi bugün saat 15.30’da. 13 ve 20 Temmuz tarihlerinde oynanacak 2. ön elemede Aslan’ı zayıf rakipler bekliyor.
İŞTE SERİ BAŞI GALATASARAY'IN RAKİPLERİ
Galatasaray'ın tüm kura çekimlerinde seri başı olma, gruplara kalırsa da birinci torbada yer alma hakkı kazandığı Avrupa Ligi'nde 2. ön elemedeki muhtemel rakipleri şunlar:
K.Almaty, O.Shymkent, I.Pavlodar (Kazakistan), Osijek (Hırvatistan), Sarajevo, Z.Sarajevo (Bosna Hersek), Norrköping, Östersunds (İsveç), M.Orhei (Moldova), B.Yehuda (İsrail), Lyngby (Danimarka), K.Nomme, L.Talinn (Estonya), B.Plovdiv, Levski Sofya (Bulgaristan), O.Ljubljana, Domzale (Slovenya), Valetta (Malta), Vaduz (Liechtenstein), Rejkjavik, Stjarnan (İzlanda), Haugesund, B.Bergen (Norveç), D.Brest (Belarus), L.Poznan (Polonya), Ferencvaros (Macaristan), C.Belfast (K.İrlanda), R.Üsküp (Makedonya), G.Rangers (İskoçya), S.Gyumri (Ermenistan), D.Kişinev (Moldava), M.Podgorica (Karadağ), Zira (Azerbaycan)
NOT: (Östersund ve Dinamo Brest dışındakilerin tamamı ilk ön eleme turunu da oynayacak; geçerlerse rakip olabilecekler)
- 19 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:42
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“Burak Yılmaz kim?”
Toplam 15
Yorum
KÖRFEZ Sayin cebi bu sampiyonluk seni bayagi havalandirdi allah havalananlarin burnunu yerden sürüdürmesinii de bilir..O bir milli futbolcu.
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5'li zirvede 5 karar
Toplam 63
Yorum
gereksizler daha takımı idmana çıkarmadan saçma işler peşinde aykut hoca öndeki 6 oyuncu hücüm gücü yüksek oldumu beklere gerek yok
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5'li zirvede 5 karar
Toplam 63
Yorum
gereksizler bize lazım olan bek değil birincisi ekici valbuena topal souza bunlar 3 banko orta 3lü yeterli sol açık şart ve iyi bir forvet
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