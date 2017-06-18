 Sneijder’le yollar ayrılabilir – Fotomaç – 18 Haziran 2017
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    18 Haziran 2017, Pazar
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    Sneijder’le yollar ayrılabilir

    Sneijder’le yollar ayrılabilir

    Gomis ve Belhanda ile anlaşan G.Saray'da ile yolların ayrılacağı haberleri arttı...

    Hollandalı yıldıza, Tudor'un da çok sıcak bakmadığı ve 'gidebilir' raporu verdiği belirtiliyor. Zenit ve ABD'den bazı takımların, Wesley'le ilgilendiği öğrenildi. Transferdeki en büyük engel Sneijder'in G.Saray'daki 4.5 milyon euro'yu bulan kazancı. Yönetimin, Wesley gitmeyi kabul ederse, 7.5 milyon euro'luk bonservis bedelinde indirim yapabileceği bildirildi.

    "G.SARAY'DAN GİDECEKSE ÖN KAPIDAN ÇIKAR"
    Galatasaray'ın yıldızı 'in menajeri Guido Albers, beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu. İşte Albers'in açıklamaları;

    ''Wesley, 2-3 sene daha futbol oynamak istiyor ve bu konuda istekli. Önümüzdeki hafta İstanbul'a geleceğim ve Galatasaray ile masaya oturacağız. 2-3 senelik zaman zarfında Galatasaray'da oynamayacaksa bir çare bulmamız gerekiyor. Şu anda bize gelen bir teklif yok.''

    ''Geçtiğimiz kış Wesley için Çin'den bir teklif vardı. Ama Çin'e gitmek istemedi. Wesley şu an eğer isterse 1 sene daha Galatasaray'da futbol oynar.''

    ''Wesley, Galatasaray ile kavga etmek istemiyor. O bir efsane, Galatasaray ise çok büyük bir kulüp. Orta bir yol bulacağımıza inanıyorum. Wesley Galatasaray'dan gidecekse ön kapıdan başı dik çıkmak istiyor.''

    1. 18 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:55
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