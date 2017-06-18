Sneijder’le yollar ayrılabilir
Gomis ve Belhanda ile anlaşan G.Saray'da Wesley Sneijder ile yolların ayrılacağı haberleri arttı...
"G.SARAY'DAN GİDECEKSE ÖN KAPIDAN ÇIKAR"
Galatasaray'ın yıldızı Wesley Sneijder'in menajeri Guido Albers, beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu. İşte Albers'in açıklamaları;
''Wesley, 2-3 sene daha futbol oynamak istiyor ve bu konuda istekli. Önümüzdeki hafta İstanbul'a geleceğim ve Galatasaray ile masaya oturacağız. 2-3 senelik zaman zarfında Galatasaray'da oynamayacaksa bir çare bulmamız gerekiyor. Şu anda bize gelen bir teklif yok.''
''Geçtiğimiz kış Wesley için Çin'den bir teklif vardı. Ama Çin'e gitmek istemedi. Wesley şu an eğer isterse 1 sene daha Galatasaray'da futbol oynar.''
''Wesley, Galatasaray ile kavga etmek istemiyor. O bir efsane, Galatasaray ise çok büyük bir kulüp. Orta bir yol bulacağımıza inanıyorum. Wesley Galatasaray'dan gidecekse ön kapıdan başı dik çıkmak istiyor.''
- 18 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:55
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Bongonda imzaladı
Toplam 5
Yorum
ali bu senede bütun m nalları trabzon toplar
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Bongonda imzaladı
Toplam 5
Yorum
ali avrupa çöplülerinden ucuz kalitesizsınıfsız futbolcu topla sonrada ben şampiyon olacağım diye viyakladaha sonrada otobüsler kurşun at
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"Gomis yüzde 99 Galatasaray'da"
Toplam 4
Yorum
kesin gs elinde patlar son 5 - 6 sezonuna baksınlar hep inişli çıkışlı bir oyuncu ,yazık verilen bu paralara hantal vede yaşlı , daha iyi genç oyuncu alınabilridi
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