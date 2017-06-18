 Aslan Clichy – Fotomaç – 18 Haziran 2017
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    18 Haziran 2017, Pazar
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    Aslan Clichy

    Aslan Clichy

    Bonservisi elinde olan 31 yaşındaki ’nin uçak rezervasyonunun bile yapıldığı, transferin önümüzdeki hafta resmen açıklanacağı öğrenildi.

    transferde gaza bastı. Bafetimbi Gomis ve Younes Belhanda'yı bitiren sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'in de gündeminde yer alan sol bek Gael Clichy ile de her konuda anlaştı. Fransız oyuncu ile yaklaşık 1 aydır görüşmeleri yürüten futbol direktörü Cenk Ergün'ün el sıkıştığı bildirildi. 31 yaşındaki oyuncunun uçak biletinin bile hazırlandığı ve önümüzdeki hafta içinde transferinin açıklanacağı ifade ediliyor. Manchester City ile sözleşmesi sona eren Clichy için bonservis bedeli ödenmeyecek.

    KAMPA YETİŞTİRİLECEK
    Oyuncuya ise bir miktar imza parası ile birlikte 2-3 milyon euro yıllık ücret verileceği öğrenildi. Yapılacak sözleşmenin süresinin 2-3 yıllık olması bekleniyor. Clichy'nin 28 Haziran'daki Slovakya kampında takımla çalışmalara başlaması hedefleniyor. Arsene Wenger, Arsenal forması giydiği dönemde öğrencisi olan 'nin Premier Lig'deki en iyi sol bek olduğunu söylemişti.

    İLK FOTOMAÇ YAZDI!
    Transfer haberciliğinin 1 numarası FOTOMAÇ, Galatasaray'ın gelecek sezon için belirlediği transfer listesinde Gael Clichy'nin de yer aldığını 17 Mayıs Çarşamba günkü sayısında okuyucularına duyurmuştu.

    Savaş ÇORLU
    1. 18 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:29
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