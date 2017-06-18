Aslan Clichy
Bonservisi elinde olan 31 yaşındaki Gael Clichy’nin uçak rezervasyonunun bile yapıldığı, transferin önümüzdeki hafta resmen açıklanacağı öğrenildi.
KAMPA YETİŞTİRİLECEK
Oyuncuya ise bir miktar imza parası ile birlikte 2-3 milyon euro yıllık ücret verileceği öğrenildi. Yapılacak sözleşmenin süresinin 2-3 yıllık olması bekleniyor. Clichy'nin 28 Haziran'daki Slovakya kampında takımla çalışmalara başlaması hedefleniyor. Arsene Wenger, Arsenal forması giydiği dönemde öğrencisi olan Gael Clichy'nin Premier Lig'deki en iyi sol bek olduğunu söylemişti.
İLK FOTOMAÇ YAZDI!
Transfer haberciliğinin 1 numarası FOTOMAÇ, Galatasaray'ın gelecek sezon için belirlediği transfer listesinde Gael Clichy'nin de yer aldığını 17 Mayıs Çarşamba günkü sayısında okuyucularına duyurmuştu.
Savaş ÇORLU
- 18 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:29
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Bongonda imzaladı
Toplam 5
Yorum
ali bu senede bütun m nalları trabzon toplar
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Bongonda imzaladı
Toplam 5
Yorum
ali avrupa çöplülerinden ucuz kalitesizsınıfsız futbolcu topla sonrada ben şampiyon olacağım diye viyakladaha sonrada otobüsler kurşun at
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"Gomis yüzde 99 Galatasaray'da"
Toplam 4
Yorum
kesin gs elinde patlar son 5 - 6 sezonuna baksınlar hep inişli çıkışlı bir oyuncu ,yazık verilen bu paralara hantal vede yaşlı , daha iyi genç oyuncu alınabilridi
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