Sabri ikinci baharı yaşar

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Galatasaray'dan ayrılan Sabri Sarıoğlu ile ilgilendiklerini doğruladı. Bedir, "Umut Bulut bugün Sabri ile görüştü. Sabri sembol bir futbolcu, kararını bir an önce vermesi lazım. Kayserispor'a gelmesi bizi mutlu eder. Sabri'nin Kayserispor'da ikinci bahar yaşayacağını düşünüyorum" dedi.