 Sabri ikinci baharı yaşar – Fotomaç – 17 Haziran 2017
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    17 Haziran 2017, Cumartesi
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    Sabri ikinci baharı yaşar

    Sabri ikinci baharı yaşar
    Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Galatasaray'dan ayrılan Sabri Sarıoğlu ile ilgilendiklerini doğruladı. Bedir, "Umut Bulut bugün Sabri ile görüştü. Sabri sembol bir futbolcu, kararını bir an önce vermesi lazım. Kayserispor'a gelmesi bizi mutlu eder. Sabri'nin Kayserispor'da ikinci bahar yaşayacağını düşünüyorum" dedi.
    1. 17 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:02
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