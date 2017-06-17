 Ataman’a Barcelona şoku! – Fotomaç – 17 Haziran 2017
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    17 Haziran 2017, Cumartesi
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    Ataman’a Barcelona şoku!

    Ataman’a Barcelona şoku!
    Barcelona Lassa Basketbol Takımı'nda Georgios Bartzokas'tan boşalan başantrenörlük koltuğuna Alfonso Alonso getirildi. 41 yaşındaki koç ile 2 yıllık sözleşme yapıldığı açıklandı. Katalan ekibinin diğer adayı Galatasaray'dan ayrılan 'dı. Böylece Ataman'ın Barça hayali sona erdi.
    1. 17 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:32
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