Yeni sezon planlamalarında adı sık sık Bruma ve Sinan Gümüş gibi 'gitmek istiyor' iddialarıyla anılan Eren Derdiyok ile Sportif Direktör Cenk Ergün görüştü. "Ayrılmak istiyor musun?" sorusuna 29 yaşındaki golcü, "Yedek kalmak demoralize etti. Ancak 1 yıl daha Galatasaray'da kalıp elimden geleni yapmak ve şansımı denemek istiyorum. Ayrılmak gibi bir planım yok" yanıtı verdi. Sezon başında Kasımpaşa'dan gelen Türk asıllı İsviçreli yıldız, 36 maçta 12 gol, 2 asist yaptı.