 Sabri’ye Malezya’dan talip – Fotomaç – 11 Haziran 2017
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    11 Haziran 2017, Pazar
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    Sabri’ye Malezya’dan talip

    Sabri’ye Malezya’dan talip
    Serbest kalan Sabri Sarıoğlu'na Malezya'nın Johor Dar'ul Tazim takımı talip oldu. Ülkenin en ünlü kulübü olan ve ligde lider durumda bulunan Dar'ul Tazim'in 'Reyiz'e yıllık 2 milyon euro'dan 2 yıllık teklifte bulunduğu iddia edildi. Süper Lig ve TFF 1. Lig'den de teklifler alan Sabri'nin düşünmek için süre istediği bildirildi.
    1. 11 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:06
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