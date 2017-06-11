Sabri’ye Malezya’dan talip

Serbest kalan Sabri Sarıoğlu'na Malezya'nın Johor Dar'ul Tazim takımı talip oldu. Ülkenin en ünlü kulübü olan ve ligde lider durumda bulunan Dar'ul Tazim'in 'Reyiz'e yıllık 2 milyon euro'dan 2 yıllık teklifte bulunduğu iddia edildi. Süper Lig ve TFF 1. Lig'den de teklifler alan Sabri'nin düşünmek için süre istediği bildirildi.