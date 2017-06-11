 Gomis yarın belli olacak – Fotomaç – 11 Haziran 2017
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    11 Haziran 2017, Pazar
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    Gomis yarın belli olacak

    Gomis yarın belli olacak

    Forvete düşünülen için Fransa'dan farklı haberler geliyor.

    Le 10 Sports, 32 yaşındaki yıldızın sarıkırmızılıların önerdiği 3.4 milyon euro'yu kabul ettiğini ve kulüplerin anlaşmasını beklediğini belirtirken, Maxi Foot ise golcü oyuncunun Marsilya'da kalma ihtimalinin sürdüğünü savundu. Gomis'in Fransız ekibinde kalmak istediği bu yüzden sarı-kırmızılı ekibi oyaladığı ifade edildi. Galatasaray'ın Gomis'e pazartesi gününe kadar süre verdiği ve cevap alamazsa görüşmeleri keseceği de ileri sürüldü.

    MARSİLYA YENİ TEKLİF SUNDU
    Marsilya'nın Bafetimbi Gomis için tekrar devreye girdiğini menajeri Etinne Mendy de doğruladı. "2+1 yıllık yeni bir teklif aldık. Değerlendiriyoruz" diyen Mendy, görüşmelerin sürdüğünü ancak istedikleri rakama henüz ulaşamadıklarını kaydetti. Marsilya'nın 2. görüşmede fiyat yükseltmesine rağmen oyuncuyu ikna edemediği bildirildi. Gomis'in G.Saray'ı tercih etmesi bekleniyor.
    1. 11 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:11
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