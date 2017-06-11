Gomis yarın belli olacak
Forvete düşünülen Bafetimbi Gomis için Fransa'dan farklı haberler geliyor.
MARSİLYA YENİ TEKLİF SUNDU
Marsilya'nın Bafetimbi Gomis için tekrar devreye girdiğini menajeri Etinne Mendy de doğruladı. "2+1 yıllık yeni bir teklif aldık. Değerlendiriyoruz" diyen Mendy, görüşmelerin sürdüğünü ancak istedikleri rakama henüz ulaşamadıklarını kaydetti. Marsilya'nın 2. görüşmede fiyat yükseltmesine rağmen oyuncuyu ikna edemediği bildirildi. Gomis'in G.Saray'ı tercih etmesi bekleniyor.
- 11 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:11
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Vida sonunda geliyor!..
Toplam 6
Yorum
ediz karınca yedıgımız butun gollerde hatası var takımın gızlı kotusuydu akan oyunda sorun yok ama ataga cıkarken kaptırdıgımız toplarda tam bır facia
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Vida sonunda geliyor!..
Toplam 6
Yorum
umar Marcelo-Vida ikilisi eminim ki çok sağlam olacak umarım gitmez. Lig içinde rotasyonda kullanılabilecek en sağlam isim Titi oda çok isabetli
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Vida sonunda geliyor!..
Toplam 6
Yorum
ALBAYRAK 8 m ne ne oynuyo bu adamlar
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