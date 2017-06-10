 ''Bizde oynasa 3. olmazdık'' – Fotomaç – 10 Haziran 2017
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    10 Haziran 2017, Cumartesi
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    ''Bizde oynasa 3. olmazdık''

    ''Bizde oynasa 3. olmazdık''
    'e bir övgü de 'tan geldi. Hollanda Milli Takımı'nın başına geçen tecrübeli hoca, "F.Bahçe'yi çalıştırırken, Sneijder'in takımda oynamasını isterdim. O zaman ligi 3. değil daha üst sıralarda bitirirdik" dedi. Sneijder'in G.Saray'ın en iyi oyuncusu olduğunu belirten Dick, "Herkesin kıskanacağı bir kariyeri var" diye konuştu.
    1. 10 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:29
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