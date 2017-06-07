Cimbom’a yeni 10 numara
Vlad Chiriches’in transferini bitiren Cenk Ergün’ün, Fas’a giderek Younes Belhanda ile masaya oturduğu ortaya çıktı.
Sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan Sneijder'e alternatif arayan Galatasaray, Younes Belhanda'nın transferini resmiyete döktü. Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, Fas'a giderek 27 yaşındaki futbolcuyla görüşüp teklifini sundu. Cimbom'un, bonservisi Dinamo Kiev'de bulunan oyuncuya, yıllık 2.5 milyon euro önerdiği ve beklemeye geçtiği ifade edildi.
Sezonu Nice'te geçiren Faslı futbolcunun düşünmek için süre istediği bildirildi. Dinamo Kiev ile 1 yıllık kontratı kalan ve ayrılmak isteyen Belhanda için Ukrayna kulübünün talep edeceği bonservis bedeli de transferin kaderini tayin edecek. Galatasaray'ın, başarılı futbolcu için 7 milyon euroluk bir bütçe ayırdığı belirtiliyor.
SURKİS: ARTIK KİRALAMA YOK
Galatasaray'ın transfer etmek istediği Belhanda için Dinamo Kiev Başkanı Surkis ve Faslı futbolcu açıklamalarda bulundu. Kulübün durumunun belli olduğunu belirten Surkis, "Bundan böyle futbolcular için gelen tekliflerde direkt olarak bonservis pazarlığı yapacağız. Kiralık düşüncemiz yok. Belhanda'ya da teklifler var. İstediğimiz parayı veren Belhanda'yı alır" diye konuştu.
BELHANDA: 9 MİLYON EURO ÇOK FAZLA
Dinamo Kiev'in istediği bonservis bedelini ise Belhanda açıkladı. Tecrübeli oyuncu, "Dinamo Kiev benim için 9 milyon euro istiyor ve bu yüksek bir rakam" dedi. Faslı yıldız ayrıca, "Ben artık kiralık bir takımda oynamak istemiyorum. Dinamo Kiev'de de olacağımı sanmıyorum" diye konuştu.
285 MAÇA ÇIKTI
Montpellier, Dinamo Kiev, Schalke ve Nice formaları giyen Younes Belhanda, futbol hayatı boyunca 285 maça çıktı, 45 gol atıp, 42 asist yaptı.
Sezonu Nice'te geçiren Faslı futbolcunun düşünmek için süre istediği bildirildi. Dinamo Kiev ile 1 yıllık kontratı kalan ve ayrılmak isteyen Belhanda için Ukrayna kulübünün talep edeceği bonservis bedeli de transferin kaderini tayin edecek. Galatasaray'ın, başarılı futbolcu için 7 milyon euroluk bir bütçe ayırdığı belirtiliyor.
SURKİS: ARTIK KİRALAMA YOK
Galatasaray'ın transfer etmek istediği Belhanda için Dinamo Kiev Başkanı Surkis ve Faslı futbolcu açıklamalarda bulundu. Kulübün durumunun belli olduğunu belirten Surkis, "Bundan böyle futbolcular için gelen tekliflerde direkt olarak bonservis pazarlığı yapacağız. Kiralık düşüncemiz yok. Belhanda'ya da teklifler var. İstediğimiz parayı veren Belhanda'yı alır" diye konuştu.
BELHANDA: 9 MİLYON EURO ÇOK FAZLA
Dinamo Kiev'in istediği bonservis bedelini ise Belhanda açıkladı. Tecrübeli oyuncu, "Dinamo Kiev benim için 9 milyon euro istiyor ve bu yüksek bir rakam" dedi. Faslı yıldız ayrıca, "Ben artık kiralık bir takımda oynamak istemiyorum. Dinamo Kiev'de de olacağımı sanmıyorum" diye konuştu.
285 MAÇA ÇIKTI
Montpellier, Dinamo Kiev, Schalke ve Nice formaları giyen Younes Belhanda, futbol hayatı boyunca 285 maça çıktı, 45 gol atıp, 42 asist yaptı.
- 07 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:36
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim''
Toplam 6
Yorum
Yuru Terim, Demirorenin elini tut ve beraber gidin.
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Sadece 16 dakika oynayabildi
Toplam 15
Yorum
TS'lu Yine konuşmuş çok bilmişler. Aylar önce kupa maçındaki Abdulkadir ile son maçtaki Abdulkadir'in fiziği arasındaki farkı göremeyen bilmişler.
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''Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim''
Toplam 6
Yorum
Yuru Lutfen bize ger gelmesin.
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