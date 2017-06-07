 Cimbom’a yeni 10 numara – Fotomaç – 07 Haziran 2017
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    07 Haziran 2017, Çarşamba
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    Cimbom’a yeni 10 numara

    Cimbom’a yeni 10 numara

    Vlad Chiriches’in transferini bitiren Cenk Ergün’ün, Fas’a giderek ile masaya oturduğu ortaya çıktı.

    Sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan Sneijder'e alternatif arayan , Younes Belhanda'nın transferini resmiyete döktü. Sportif Direktörü Cenk Ergün, Fas'a giderek 27 yaşındaki futbolcuyla görüşüp teklifini sundu. Cimbom'un, bonservisi Dinamo Kiev'de bulunan oyuncuya, yıllık 2.5 milyon euro önerdiği ve beklemeye geçtiği ifade edildi.

    Sezonu Nice'te geçiren Faslı futbolcunun düşünmek için süre istediği bildirildi. Dinamo Kiev ile 1 yıllık kontratı kalan ve ayrılmak isteyen Belhanda için Ukrayna kulübünün talep edeceği bonservis bedeli de transferin kaderini tayin edecek. Galatasaray'ın, başarılı futbolcu için 7 milyon euroluk bir bütçe ayırdığı belirtiliyor.

    SURKİS: ARTIK KİRALAMA YOK
    'ın transfer etmek istediği Belhanda için Dinamo Kiev Başkanı Surkis ve Faslı futbolcu açıklamalarda bulundu. Kulübün durumunun belli olduğunu belirten Surkis, "Bundan böyle futbolcular için gelen tekliflerde direkt olarak bonservis pazarlığı yapacağız. Kiralık düşüncemiz yok. Belhanda'ya da teklifler var. İstediğimiz parayı veren Belhanda'yı alır" diye konuştu.

    BELHANDA: 9 MİLYON EURO ÇOK FAZLA
    'in istediği bonservis bedelini ise Belhanda açıkladı. Tecrübeli oyuncu, " benim için 9 milyon euro istiyor ve bu yüksek bir rakam" dedi. Faslı yıldız ayrıca, "Ben artık kiralık bir takımda oynamak istemiyorum. 'de de olacağımı sanmıyorum" diye konuştu.

    285 MAÇA ÇIKTI
    Montpellier, , Schalke ve Nice formaları giyen , futbol hayatı boyunca 285 maça çıktı, 45 gol atıp, 42 asist yaptı.
    1. 07 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:36
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