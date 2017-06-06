 Rodrigues’e iki talip – Fotomaç – 06 Haziran 2017
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    06 Haziran 2017, Salı
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    Rodrigues’e iki talip

    Rodrigues’e iki talip
    Bruma'nın Red Bull Leipzig'e satılmasından sonra Galatasaray'da şimdi de 'in satışı konusunda görüşmeler başladı. Igor Tudor'un "Benim tanıdığımın çok gerisinde" dediği Hollandalı oyuncuya eski takımı PAOK talip oldu. AEK'nın da başvuruda bulunduğu bildirildi.
    1. 06 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:44
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