Kısa tatil başladı

Ligi 4. bitiren ve Avrupa Ligi'nde 3 ön eleme oynayacak olan Galatasaray mecburen yeni sezon hazırlıklarına 19 Haziran'da başlayacak. 15 gün izin yapacak olan sarı-kırmızılı ekip, Avrupa Ligi'nde ilk iki ön eleme maçını 13 ve 20 Temmuz'da oynayacak.