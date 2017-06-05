 Kısa tatil başladı – Fotomaç – 05 Haziran 2017
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    05 Haziran 2017, Pazartesi
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    Kısa tatil başladı

    Kısa tatil başladı
    Ligi 4. bitiren ve Avrupa Ligi'nde 3 ön eleme oynayacak olan Galatasaray mecburen yeni sezon hazırlıklarına 19 Haziran'da başlayacak. 15 gün izin yapacak olan sarı-kırmızılı ekip, Avrupa Ligi'nde ilk iki ön eleme maçını 13 ve 20 Temmuz'da oynayacak.
    1. 05 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:08
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