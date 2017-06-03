 Necati Ateş bombası! – Fotomaç – 03 Haziran 2017
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    03 Haziran 2017, Cumartesi
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    bombası!

    Necati Ateş bombası!
    Eski Galatasaraylı yuvaya dönüyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, futbolu bırakan tecrübeli oyuncuya sportif direktör yardımcılığı teklif ettiği bildirildi. Anlaşma sağlanırsa Ateş, Cenk Ergün'ün yardımcılığını üstlenecek. Necati, yayıncı kuruluşta futbol yorumculuğu yapıyordu.
    1. 03 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:15
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