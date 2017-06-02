Luce’nin yerine Mancini

Zenit, Mircea Lucescu'dan boşalan teknik direktörlük görevine Roberto Mancini'yi getirdi. İtalyan teknik adamla 3 yıllık anlaşmaya varıldığı ve 2 yıl opsiyon hakkı olduğu da kaydedildi. Son olarak İnter'i çalıştıran Roberto Mancini, 2013-2014 sezonunda Galatasaray'ın teknik direktörlüğünü yapmıştı.