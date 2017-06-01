 Lucescu transfere el attı – Fotomaç – 01 Haziran 2017
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    01 Haziran 2017, Perşembe
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    Lucescu transfere el attı

    Lucescu transfere el attı

    Rumen Digisport, Tudor’la çalışacağını ve transferde Aslan’a yol gösterdiğini yazdı.

    gelecek sezon 'la yola devam edecek... Fakat Başkan Dursun Özbek'in de itiraf ettiği gibi kulübün başına 'futbol aklı' olacak bir isim gelecek. 'nun Zenit'ten kovulması ise Rumen futbol adamını iyice Galatasaray'a yaklaştırdı. Rumen Digisport kanalı, tecrübeli teknik adamın gelecek yıl Tudor'la beraber çalışacağını sayfalarına taşıdı.

    Rumen teknik adamın ilk etapta Galatasaray'ın yeni dönemde yapması gereken transferlerle ilgili görüşlerini yöneticilerle paylaştığı iddia edildi. Lucescu ile yapılan anlaşma ile ilgili detay verilmezken gözler şimdi yönetime çevrildi.

    SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ
    Zenit, sezon başında 2+1 yıllık sözleşme imzalanan 71 yaşındaki Luce'nin görevine son vermişti.. Avrupa Ligi'ne son 32, Rusya Kupası'na son 16 turunda veda eden Lucescu'lu Zenit, ligi de 3. bitirmişti.
    1. 01 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:37
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