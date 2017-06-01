Lucescu transfere el attı
Rumen Digisport, Tudor’la çalışacağını ve transferde Aslan’a yol gösterdiğini yazdı.
Rumen teknik adamın ilk etapta Galatasaray'ın yeni dönemde yapması gereken transferlerle ilgili görüşlerini yöneticilerle paylaştığı iddia edildi. Lucescu ile yapılan anlaşma ile ilgili detay verilmezken gözler şimdi yönetime çevrildi.
SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ
Zenit, sezon başında 2+1 yıllık sözleşme imzalanan 71 yaşındaki Luce'nin görevine son vermişti.. Avrupa Ligi'ne son 32, Rusya Kupası'na son 16 turunda veda eden Lucescu'lu Zenit, ligi de 3. bitirmişti.
- 01 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:37
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Toplam 4
Yorum
BJK 1903 EVET FB KUPA ALSIN BASKETE SEVINSIN BJK SÜPERLIK SAMPIYON OLSUN FUTBOLDA SEVINELIM HADI AZIZ SIZI BÖYLE AVUTUR GINE ÜLKER DOGA EDIN SIZ :))
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Toplam 29
Yorum
ua sen o parayı verirsen zaten gelişmez sorun yinbe yönetimde
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Toplam 25
Yorum
... belge var deyip gösteremeyen ...kendisini zor durumda birakan masalciyami saygi duyacakmis!!?hadi len hadi..
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