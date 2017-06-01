Gomis zirvesi!
Ergün, Fransa'da oyuncunun menajeri ile buluştu. Bonservisi Swansea’da bulunan Gomis, 3 yıllık sözleşme için 3.5 milyon euro maaş ve 1.5 milyon euro imza parası istedi. Üstüne de kabarık bir liste verdi.
SWANSEA SIRADA
Cenk Ergün, Gomis'in istek listesini alıp İstanbul'a dönerken sarı-kırmızılı yönetim bu liste üzerinden pazarlıklarını sürdürecek. Özellikle yıllık ücretini ve imza parasını aşağıya çekmeye çalışacak. Ancak transfer sadece Gomis'e bağlı değil. Marsilya'da kiralık forma giyen 31 yaşındaki
oyuncunun, Swansea ile bir yıllık sözleşmesi bulunuyor. İngilizlerin de en az 3 milyon euro isteyeceği belirtiliyor.
TATİL ŞARTI KOYDU
Tüm bu şartların dışında Bafetimbi Gomis'in bir başka talebi ise Avrupa Ligi oldu. Galatasaray, ligi 4. bitirirse UEFA Avrupa Ligi için sezonu erken açmak zorunda kalacak. Bu konuda görüşmelerde gündeme gelirken Gomis'in bir ay tatil yapmadan takımla idmanlara çıkmayı düşünmediğini de iletti
HAVUZLU VİLLA VE ÖZEL ARAÇ
İşte 3.5 milyon euro'luk maaştan uçak biletlerine uzanan ve Galatasaray'ı oldukça terletecek olan liste:
-3.5 milyon euro net maaş.
-3 yıllık sözleşme.
-3 yılda ödenmek kaydıyla 1.5 milyon euro imza parası.
-Yılda 200 bin euro imaj hakkı. 100 bin euro sadakat bonusu.
-90 gün maaş ödemesi geçilmesi durumunda yüzde 18 faiz artı serbest kalma hakkı.
-Masrafları kulüp tarafından karşılanacak havuzlu villa ve özel araç.
-Yılda 6 kez Fransa'ya gidiş dönüş birinci sınıf uçak bileti.
-Resmi maçlarda atacağı her 10 gol için 150 bin euro bonus
-Şampiyonluk durumunda 150 bin euro bonus.
-Şampiyonlar Ligi'ne katılım olursa 100 bin euro bonus.
-UEFA Avrupa Ligi'nde 100 bin euro çeyrek final bonusu.
- 01 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:08
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Toplam 4
Yorum
BJK 1903 EVET FB KUPA ALSIN BASKETE SEVINSIN BJK SÜPERLIK SAMPIYON OLSUN FUTBOLDA SEVINELIM HADI AZIZ SIZI BÖYLE AVUTUR GINE ÜLKER DOGA EDIN SIZ :))
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Toplam 29
Yorum
ua sen o parayı verirsen zaten gelişmez sorun yinbe yönetimde
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Toplam 25
Yorum
... belge var deyip gösteremeyen ...kendisini zor durumda birakan masalciyami saygi duyacakmis!!?hadi len hadi..
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