 Gomis zirvesi! – Fotomaç – 01 Haziran 2017
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HEPSİ
    01 Haziran 2017, Perşembe
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    Gomis zirvesi!

    Gomis zirvesi!

    Ergün, Fransa'da oyuncunun menajeri ile buluştu. Bonservisi Swansea’da bulunan Gomis, 3 yıllık sözleşme için 3.5 milyon euro maaş ve 1.5 milyon euro imza parası istedi. Üstüne de kabarık bir liste verdi.

    Bir süredir Bafetimbi Gomis ile anılan Galatasaray, bu transfer için ilk somut adımı attı. Sportif direktör Cenk Ergün, Başkan Dursun Özbek'in talimatıyla transferi bitirmek için Fransa'ya gitti. Oyuncunun menajeri Pierre Frelot ve Fransız oyuncuyla buluştu. Yapılan görüşmelerde, Gomis, sarı-kırmızılı takımda forma giymekten büyük mutluluk duyacağını belirtirken menajeri Frelot da Fransız golcünün isteklerini sıraladı.

    SWANSEA SIRADA
    Cenk Ergün, Gomis'in istek listesini alıp İstanbul'a dönerken sarı-kırmızılı yönetim bu liste üzerinden pazarlıklarını sürdürecek. Özellikle yıllık ücretini ve imza parasını aşağıya çekmeye çalışacak. Ancak transfer sadece Gomis'e bağlı değil. Marsilya'da kiralık forma giyen 31 yaşındaki
    oyuncunun, Swansea ile bir yıllık sözleşmesi bulunuyor. İngilizlerin de en az 3 milyon euro isteyeceği belirtiliyor.

    TATİL ŞARTI KOYDU
    Tüm bu şartların dışında Bafetimbi Gomis'in bir başka talebi ise Avrupa Ligi oldu. Galatasaray, ligi 4. bitirirse UEFA Avrupa Ligi için sezonu erken açmak zorunda kalacak. Bu konuda görüşmelerde gündeme gelirken Gomis'in bir ay tatil yapmadan takımla idmanlara çıkmayı düşünmediğini de iletti

    HAVUZLU VİLLA VE ÖZEL ARAÇ
    İşte 3.5 milyon euro'luk maaştan uçak biletlerine uzanan ve 'ı oldukça terletecek olan liste:

    -3.5 milyon euro net maaş.
    -3 yıllık sözleşme.
    -3 yılda ödenmek kaydıyla 1.5 milyon euro imza parası.
    -Yılda 200 bin euro imaj hakkı. 100 bin euro sadakat bonusu.
    -90 gün maaş ödemesi geçilmesi durumunda yüzde 18 faiz artı serbest kalma hakkı.
    -Masrafları kulüp tarafından karşılanacak havuzlu villa ve özel araç.
    -Yılda 6 kez Fransa'ya gidiş dönüş birinci sınıf uçak bileti.
    -Resmi maçlarda atacağı her 10 gol için 150 bin euro bonus
    -Şampiyonluk durumunda 150 bin euro bonus.
    -Şampiyonlar Ligi'ne katılım olursa 100 bin euro bonus.
    -UEFA Avrupa Ligi'nde 100 bin euro çeyrek final bonusu.
    1. 01 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:08
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