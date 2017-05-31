 İndi pahalı geldi – Fotomaç – 31 Mayıs 2017
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    31 Mayıs 2017, Çarşamba
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    İndi pahalı geldi

    İndi pahalı geldi
    Galatasaray savunmaya Hollandalı Bruno İndi'yi transfer etmeyi planlıyordu. Aslan, Stoke City'de kiralık oynayan 1.85'lik stoper için Porto'nun kapısını çaldı. Ancak sarı-kırmızılılar bonservisi için 10 milyon euro rakamını duyunca teklifi geri çektiler. İndi'yi pahalı bulan Galatasaray şimdi alternatif isimlere yönelecek.
    1. 31 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:34
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