İndi pahalı geldi

Galatasaray savunmaya Hollandalı Bruno İndi'yi transfer etmeyi planlıyordu. Aslan, Stoke City'de kiralık oynayan 1.85'lik stoper için Porto'nun kapısını çaldı. Ancak sarı-kırmızılılar bonservisi için 10 milyon euro rakamını duyunca teklifi geri çektiler. İndi'yi pahalı bulan Galatasaray şimdi alternatif isimlere yönelecek.