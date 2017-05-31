 Gomis harekatı – Fotomaç – 31 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Mayıs 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    harekatı

    <a href="/index/gomis?id=0ceef196-39ee-4ccb-8535-63e5ce4896a5" class="" rel="tag">Gomis</a> harekatı

    Cimbom’un 1 numaralı golcü adayı Bafetimbi Galatasaray, 32’lik yıldıza yüklü bir kontrat sundu Newcastle peşinde, Marsilya elinde tutmak istiyor

    Sarı-kırmızılılar transferde büyük bombayı patlatmak için artık son haftaya girdi. Bafetimbi 'in transferi için uğraşan Galatasaray sona yaklaştı. Bundan sonra iş 32 yaşındaki forvetin kararına kaldı. İngiliz ekibi Swansea'nin oyuncusu olan için en iyi teklifi sunan takım sarı-kırmızılılar. Son anda devreye giren Newcastle United, Premier Lig'in müthiş cazibesini kullanıyor. Geçen sezon kiralık oynadığı Marsilya da onu kadroda tutmayı hedefliyor. Şimdi bu üç takım arasında büyük bir transfer savaşı yaşanacak. 1 hafta içinde 'in kararını vermesi bekleniyor. Tüm teklifler Bafetimbi 'in önünde duruyor. 32 yaşındaki forvet parayı tercih ederse rotası Galatasaray olacak. Çünkü ilerleyen yaşında kendisine 3 yıllık garanti sözleşme öneren tek kulüp Cimbom.

    PARA MI AŞK MI?
    Başarı bonuslarıyla birlikte kariyerinin sonuna yaklaşmışken önemli bir miktarı cebine koymuş olacak. Aslan, Gomis'e 3.5 milyon euro garanti para, 4 bin euro maç başı ücreti ve başarı bonusları teklif etti. Marsilya'da kazancı bu rakamın altında. İş Gomis'in kariyer rotasını çizerken nasıl bir seçim yapacağına kaldı. Marsilya'da mutlu ancak Galatasaray'dan aldığı teklifi bir daha göremeyebilir.

    SWANSEA'NİN TERCİHİ ASLAN
    Bafe Gomis'in Swansea ile sözleşmesi 2018 yılında sona eriyor. Şu anda Marsilya'dan aldığı maaşın yüzde 40'ını İngiliz ekibi ödüyor. Swansea bu sebeple oyuncunun, Marsilya'da devam etmesini değil Cimbom'a transfer olmasını istiyor. Bu da bonservis pazarlıklarında sarı-kırmızılıların elini bir hayli güçlendirecek.

    GOMİS GİTSİN BALO GELSİN
    Marsilya cephesinde ise ilginç gelişmeler yaşanıyor. Taraftarlar gönlü ayrılmaktan yana olan Bafetimbi Gomis'i çoktan sildiler bile. Yapılan anketlerde Gomis'le yola devam edilmemesi istenirken Marsilya taraftarı yeni forvetlerinin İtalyan yıldız Mario Balotelli olmasını tercih ediyor.

    SONG GİBİ SEVİNMİŞTİ
    Galatasaray taraftarı da dört gözle Gomis transferinin resmileşmesini bekliyor. Sarı-kırmızılılar, 32 yaşındaki forvetin gol sevincini, eski yıldızları Rigobert Song'a benzetiyor. Taraftarlar iki fotoğrafı yan yana koyup "Parçalı Gomis'e yakışır" yorumları yapıyor.
    1. 31 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:50
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    harekatı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.