Sarı-kırmızılılar transferde büyük bombayı patlatmak için artık son haftaya girdi. Bafetimbi Gomis 'in transferi için uğraşan Galatasaray sona yaklaştı. Bundan sonra iş 32 yaşındaki forvetin kararına kaldı. İngiliz ekibi Swansea'nin oyuncusu olan Gomis için en iyi teklifi sunan takım sarı-kırmızılılar. Son anda devreye giren Newcastle United, Premier Lig'in müthiş cazibesini kullanıyor. Geçen sezon kiralık oynadığı Marsilya da onu kadroda tutmayı hedefliyor. Şimdi bu üç takım arasında büyük bir transfer savaşı yaşanacak. 1 hafta içinde Gomis 'in kararını vermesi bekleniyor. Tüm teklifler Bafetimbi Gomis 'in önünde duruyor. 32 yaşındaki forvet parayı tercih ederse rotası Galatasaray olacak. Çünkü ilerleyen yaşında kendisine 3 yıllık garanti sözleşme öneren tek kulüp Cimbom.Başarı bonuslarıyla birlikte kariyerinin sonuna yaklaşmışken önemli bir miktarı cebine koymuş olacak. Aslan, Gomis'e 3.5 milyon euro garanti para, 4 bin euro maç başı ücreti ve başarı bonusları teklif etti. Marsilya'da kazancı bu rakamın altında. İş Gomis'in kariyer rotasını çizerken nasıl bir seçim yapacağına kaldı. Marsilya'da mutlu ancak Galatasaray'dan aldığı teklifi bir daha göremeyebilir.BafeGomis'in Swansea ile sözleşmesi 2018 yılında sona eriyor. Şu anda'dan aldığı maaşın yüzde 40'ını İngiliz ekibi ödüyor.bu sebeple oyuncunun, Marsilya'da devam etmesini değil'a transfer olmasını istiyor. Bu da bonservis pazarlıklarında sarı-kırmızılıların elini bir hayli güçlendirecek.Marsilyacephesinde ise ilginç gelişmeler yaşanıyor. Taraftarlar gönlü ayrılmaktan yana olan'i çoktan sildiler bile. Yapılan anketlerde Gomis'le yola devam edilmemesi istenirkentaraftarı yeni forvetlerinin İtalyan yıldızolmasını tercih ediyor.Galatasaray taraftarı da dört gözle Gomis transferinin resmileşmesini bekliyor. Sarı-kırmızılılar, 32 yaşındaki forvetin gol sevincini, eski yıldızları Rigobert Song'a benzetiyor. Taraftarlar iki fotoğrafı yan yana koyup "Parçalı Gomis'e yakışır" yorumları yapıyor.