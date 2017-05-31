Gomis harekatı
Cimbom’un 1 numaralı golcü adayı Bafetimbi Gomis Galatasaray, 32’lik yıldıza yüklü bir kontrat sundu Newcastle peşinde, Marsilya elinde tutmak istiyor
PARA MI AŞK MI?
Başarı bonuslarıyla birlikte kariyerinin sonuna yaklaşmışken önemli bir miktarı cebine koymuş olacak. Aslan, Gomis'e 3.5 milyon euro garanti para, 4 bin euro maç başı ücreti ve başarı bonusları teklif etti. Marsilya'da kazancı bu rakamın altında. İş Gomis'in kariyer rotasını çizerken nasıl bir seçim yapacağına kaldı. Marsilya'da mutlu ancak Galatasaray'dan aldığı teklifi bir daha göremeyebilir.
SWANSEA'NİN TERCİHİ ASLAN
Bafe Gomis'in Swansea ile sözleşmesi 2018 yılında sona eriyor. Şu anda Marsilya'dan aldığı maaşın yüzde 40'ını İngiliz ekibi ödüyor. Swansea bu sebeple oyuncunun, Marsilya'da devam etmesini değil Cimbom'a transfer olmasını istiyor. Bu da bonservis pazarlıklarında sarı-kırmızılıların elini bir hayli güçlendirecek.
GOMİS GİTSİN BALO GELSİN
Marsilya cephesinde ise ilginç gelişmeler yaşanıyor. Taraftarlar gönlü ayrılmaktan yana olan Bafetimbi Gomis'i çoktan sildiler bile. Yapılan anketlerde Gomis'le yola devam edilmemesi istenirken Marsilya taraftarı yeni forvetlerinin İtalyan yıldız Mario Balotelli olmasını tercih ediyor.
SONG GİBİ SEVİNMİŞTİ
Galatasaray taraftarı da dört gözle Gomis transferinin resmileşmesini bekliyor. Sarı-kırmızılılar, 32 yaşındaki forvetin gol sevincini, eski yıldızları Rigobert Song'a benzetiyor. Taraftarlar iki fotoğrafı yan yana koyup "Parçalı Gomis'e yakışır" yorumları yapıyor.
- 31 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:50
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O avukatın görevine son verildi
Toplam 5
Yorum
gerçek taraftar taraftar,sen rahat ol geniş takıl, siz son maçta şampiyon olduk diye sevinip sonra stadı yakan acizlerdensin bunu gizleme,uhte olmuş sana o
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Yeşil formalı göremedi!
Toplam 13
Yorum
Erol Galatasarayın yapacağı yabancı hakem istemek.Bunu her platformda gündeme getirmek.
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Ve Bruma transferi açıklandı
Toplam 33
Yorum
ALPER70 buruma gibi oyuncu bidaha zor bulunur satılmasa iyiydi
Gomis harekatı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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