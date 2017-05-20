Elinizi çabuk tutun
Birçok yıldız futbolcunun menajerliğini yapan menajer Bayram Tutumlu, A Spor'da G.Saray'a oyuncu önerdi
NEGREDO YARAMAZ!
Katarlılar'ın Mathieu'nun peşinde olduğunu belirten Tutumlu, Perez'de de F.Bahçe'nin girişimde bulunduğunu öne sürdü. Cenk Ergün'ün transfer görüşmesi yaptığı İspanyol golcü Negredo hakkında ise, "İşe yaramaz uğraşmasınlar" dedi.
- 20 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:02
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Aytaç ve Bero gidiyor
Toplam 7
Yorum
aga vah vah, çok üzüldük, inşallah giderler, bonus bunlar bonusssss.....
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Çin'e gitmekten vazgeçti
Toplam 9
Yorum
korkmaz alinacaksa bu adami alin,bize uyar ,turkiyede leblebi gibi gol atar.
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G.Saray resmen açıkladı
Toplam 2
Yorum
korkmaz negredo iyi golcu, bu sezonki gol sayisina bakmayin ,premier lig dunyanin en zor ligi,negredo yeni bir sayfa acmak isteyecektir.
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