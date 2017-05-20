Elinizi çabuk tutun

Birçok yıldız futbolcunun menajerliğini yapan menajer Bayram Tutumlu, A Spor'da G.Saray'a oyuncu önerdi

Tutumlu, sarı-kırmızılılar'a Barcelona'dan Jeremy Mathieu ve Arsenal'den Lucas Perez'i işaret etti. Arsenal'de şans bulamayan 28 yaşındaki İspanyol forvet Perez ve yine aynı şekilde Barcelona'da formayı unutan 33 yaşındaki Fransız stoper Mathieu için ellerini çabuk tutmaları gerektiğini söyledi.



NEGREDO YARAMAZ!

Katarlılar'ın Mathieu'nun peşinde olduğunu belirten Tutumlu, Perez'de de F.Bahçe'nin girişimde bulunduğunu öne sürdü. Cenk Ergün'ün transfer görüşmesi yaptığı İspanyol golcü Negredo hakkında ise, "İşe yaramaz uğraşmasınlar" dedi.