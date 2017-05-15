G.Saray 17 kişi çıktı
G.Saray'da, sakatlıkları bulunan Lionel Carole, Yasin Öztekin, Hakan Balta, Aurelien Chedjou ve Luis Cavanda ile kırmızı kart cezalısı Tolga Ciğerci, Gaziantepspor deplasmanı kadrosunda yer almadı. Altyapıdan takviye almayı tercih etmeyen teknik direktör İgor Tudor, sarı-kırmızılı takımı 17 futbolcuyla sahaya sürdü.
- 15 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:44
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
lazyo yusuf genç yetenek fakat çok şişirdiler.görüldüğü gibi değil attığı gole kendi inandımı acababeceri değil tamamen şans
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
tsts yusuf yazıcı futbol yok ama çok ballı ... nereye kadar balverir
- Fenerbahçe ve Galatasaray Balotelli'nin peşinde
Toplam 18
Yorum
yorumcu bu adamın yanına felipe meloyu getirseler cok iyi olcaklar
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