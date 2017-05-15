 G.Saray 17 kişi çıktı – Fotomaç – 15 Mayıs 2017
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    15 Mayıs 2017, Pazartesi
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    G.Saray 17 kişi çıktı

    G.Saray 17 kişi çıktı
    G.Saray'da, sakatlıkları bulunan Lionel Carole, Yasin Öztekin, Hakan Balta, Aurelien Chedjou ve Luis Cavanda ile kırmızı kart cezalısı Tolga Ciğerci, Gaziantepspor deplasmanı kadrosunda yer almadı. Altyapıdan takviye almayı tercih etmeyen teknik direktör İgor Tudor, sarı-kırmızılı takımı 17 futbolcuyla sahaya sürdü.
    1. 15 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:44
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