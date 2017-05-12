Coentrao Sporting’e
G.Saray'ın transferdeki gözdelerinden R.Madrid'in sol beki Fabio Coentrao'nun, Benfica'dan eski hocası Jorge Jesus'la çalışmak istediği için Sporting Lizbon'u seçtiği ifade edildi. Başkan Dursun Özbek ise televizyonda verdiği röportajda 29 yaşındaki Portekizli oyuncunun transferiyle ilgili soruyu yorumsuz bırakmıştı.
- 12 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:34
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dursun Özbek'ten Igor Tudor kararı
Toplam 19
Yorum
ferdin senede 20 trilyon alıp idmana çıkmak istemeyen topçular gücünüze gitmiyomu
- Kocaman 1 Haziran'da Fener'de!
Toplam 46
Yorum
fb konyayı şampiyon mu? yapmış gelecekte feneri şampiyon yapacak.hahahaha
- Konyaspor, F.Bahçe ile eşleşirse...
Toplam 1
Yorum
Miyane Aşın bunları artık, süt kupasını fener alsa ne almasa ne, çıksın maçına oynasın, seneye de geçsin takımın başına...
Coentrao Sporting’e haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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