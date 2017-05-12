Coentrao Sporting’e

G.Saray'ın transferdeki gözdelerinden R.Madrid'in sol beki Fabio Coentrao'nun, Benfica'dan eski hocası Jorge Jesus'la çalışmak istediği için Sporting Lizbon'u seçtiği ifade edildi. Başkan Dursun Özbek ise televizyonda verdiği röportajda 29 yaşındaki Portekizli oyuncunun transferiyle ilgili soruyu yorumsuz bırakmıştı.